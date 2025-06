Bundesaußenminister erwartet keine Beteiligung der USA am Israel-Iran-Krieg

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) rechnet nach eigenen Worten nicht mit einem Eingreifen der USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran. Im Interview des Deutschlandfunks wies er darauf hin, dass Washington das bereits in der ersten Stellungnahme von Außenminister Marco Rubio ausgeschlossen hat. "Das ist sehr klar in allen Erklärungen, auch in allen Handlungen. Ich habe nicht den geringsten Hinweis darauf, dass die USA ein Interesse daran hätten, sich zu beteiligen", sagte Wadephul, der von seiner Nahostreise aus Oman zugeschaltet war.

Die USA unterhalten eine Reihe von Militärstützpunkten mit Zehntausenden Soldaten in der Region. Unbestätigten Medienberichten zufolge unterstützen die USA Israel bereits bei der Abwehr iranischer Raketen. Zudem wird die Frage diskutiert, ob die USA dem Verbündeten bei der Zerstörung der unterirdischen iranischen Atomanlage Fordo helfen könnten. Experten gehen davon aus, dass dafür extrem starke bunkerbrechende Bomben nötig sind, über die die USA verfügen, aber nicht Israel./and/DP/mis