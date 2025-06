Chinas Fabrikproduktion verlangsamt sich - Einzelhandelsumsätze unerwartet robust

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Das Wachstum der chinesischen Fabrikproduktion ist im Mai auf ein Sechsmonatstief gefallen.

Wie die Daten des Nationalen Statistikamtes am Montag zeigten, wuchs die Industrieproduktion um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit verlangsamte sich das Wachstum gegenüber 6,1 Prozent im April und lag unter den Erwartungen der Analysten, die einen Anstieg von 5,9 Prozent prognostiziert hatten. Es war das langsamste Wachstum seit November vergangenen Jahres. Demgegenüber zogen die Einzelhandelsumsätze wieder deutlich an. Sind sind als ein Indikator für den Konsum um 6,4 Prozent gestiegen und lagen damit deutlich über dem Anstieg von 5,1 Prozent im April und den Prognosen für ein Wachstum von 5,0 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze hatten sich aufgrund der hohen Ausgaben am Tag der Arbeit und eines von der Regierung stark subventionierten Programms zum Umtausch von Konsumgütern als robust erwiesen. Dies bedeutete eine vorübergehende Erleichterung für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt inmitten eines fragilen Waffenstillstands im Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten.

