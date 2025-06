Dax trotz Eskalation in Nahost auf Erholungskurs

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Trotz der Eskalation im Nahost-Konflikt am Wochenende zeigt sich der Dax am Montag stabil.

Der deutsche Leitindex rückte zur Eröffnung um 0,3 Prozent auf 23.589,47 Punkte vor. Der Militärschlag Israels auf den Iran am Freitag hatte ihn zum Wochenschluss um gut ein Prozent ins Minus gedrückt. Beide Staaten setzten ihre wechselseitigen Angriffe am Wochenende fort, doch Anleger hofften laut Experten, dass sich die Situation in wenigen Tagen wieder beruhigt.

Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Broker CMC Markets, mahnte zur Vorsicht: "Das Risiko einer Ausweitung der Kampfhandlungen über die lokal begrenzte Vergeltung hinaus ist da." Zudem sei es möglich, dass es bei Angriffen auf Energieanlagen erneut zu einem starken Anstieg der Ölpreise komme. "Sollte der Ölpreis wieder über 100 Dollar steigen, droht in Deutschland erneut eine Rezession." Rohöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich zum Wochenstart um je rund ein Prozent, nach einem Anstieg von sieben Prozent am Freitag.

Bei den Einzelwerten setzten Aktien aus dem Rüstungssektor ihren Aufwärtskurs fort. Renk, Hensoldt und Rheinmetall legten zwischen rund 1,5 und gut drei Prozent zu. Aus den Depots flogen hingegen die Titel des Duft- und Aromenherstellers Symrise, die fast 2,5 Prozent einbüßten. Die Experten der US-Investmentbank Jefferies hatten sie auf "Underperform" nach zuvor "Hold" herabgestuft.

