Funke Mediengruppe zieht sich bei 'Kronen Zeitung' zurück

WIEN (dpa-AFX) - Die Funke Mediengruppe will ihren 50-Prozent-Anteil an der österreichischen "Kronen Zeitung" verkaufen. Das teilten die beiden Medienunternehmen in Essen und Wien mit. Das auch als "Krone" bekannte Boulevardblatt ist die größte Zeitung des Alpenlandes. Funke werde die Anteile an Mitglieder der "Krone"-Eigentümerfamilie Dichand abgeben, hieß es.

Über den Verkaufspreis schwiegen beide Seiten. Die Transaktion bedarf unter anderem noch der Zustimmung der Kartellbehörde.

"Ich bin sehr glücklich, dass es gemeinsam gelungen ist, die Krone in die Hände der Familie Dichand zurückzugeben", sagte Funke-Aufsichtsratsvorsitzende und -Verlegerin Julia Becker. Sie ist gemeinsam mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter Eigentümerin der Mediengruppe. Eine klare Strategie und Umsetzungskonsequenz seien für Familienunternehmen überlebenswichtig, sagte sie. Das gelte erst recht für wertvolle Medienmarken in Zeiten, in denen die Freiheit der unabhängigen Presse so bedroht sei wie nie zuvor.

Der Essener Konzern hatte sich 1987 unter seinem früheren Namen WAZ Mediengruppe in die "Kronen Zeitung" eingekauft. Im Laufe der Jahre war es immer wieder zu Spannungen zwischen den deutschen und österreichischen "Krone"-Eigentümern gekommen, die auch vor Gericht ausgetragen wurden./al/DP/jha