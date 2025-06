Merz beginnt G7-Gipfel mit Absprache unter Europäern

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kananaskis (Reuters) - Vor dem offiziellen Beginn des G7-Gipfels im kanadischen Kananaskis hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz bereits mit den anderen europäischen Teilnehmern abgestimmt.

Er habe am Sonntagabend mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Keir Starmer, der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem kanadischen Gastgeber Mark Carney beraten, hieß es in deutschen Regierungskreisen.

Der Gipfel der sieben wichtigsten westlichen Industrienationen beginnt offiziell am Montagmorgen in Kananaskis in den kanadischen Rocky Mountains. An dem Treffen nehmen die Staats- und Regierungschefs der USA, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens, Kanadas, Japans und Deutschland teil. Es wird erwartet, dass Merz auch bilaterale Gespräche mit anderen Gipfelteilnehmern haben wird. Am Dienstag werden als Gäste unter anderem auch die Staats- und Regierungschefs von Brasilien, Indien, Südafrika, Australien sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet.

Merz hatte bereits vor dem Abflug gesagt, dass er auf ein Signal der Geschlossenheit der G7 hofft. Dominierende Themen sollen der Zollstreit mit den USA, der Krieg zwischen Israel und dem Iran, aber auch die Lage in der Ukraine sein.

