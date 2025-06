Bundesbank: Vorgezogene abschlagsfreie Rente beenden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesbank stellt mit Blick auf den demografischen Wandel Reformoptionen beim Rentenzugang in den Raum. Das gesetzliche Rentenalter und die Altersgrenzen für vorgezogene abschlagsfreie Renten sowie den frühestmöglichen Rentenzugang seien dabei drei wichtige Stellgrößen, hieß es in einem Fachartikel in ihrem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht. "Wenn längere Erwerbsleben erreicht werden sollen, sollten Reformen an diesen Stellgrößen ansetzen", heißt es darin. Die Daten zum tatsächlichen Rentenalter legten nahe, wie wichtig die einzelnen Altersgrenzen seien.

Zudem zeige sich, dass bei einer Anhebung der Altersgrenzen das tatsächliche Rentenalter den gesetzlichen Altersgrenzen recht eng folge: "Daher ist es für längere Erwerbsleben umso bedeutsamer, das gesetzliche Rentenalter (für die Zeit nach 2031) und die Altersgrenze für den frühestmöglichen Rentenzugang an die Lebenserwartung zu koppeln und die vorgezogene abschlagsfreie Rente zu beenden."

Ein regulärer Rentenzugang ist ab dem gesetzlichen Rentenalter möglich. Diese Altersgrenze steigt schrittweise bis zum Jahrgang 1964 auf 67 Jahre (ab 2031). Erfolgt der Rentenzugang exakt zum gesetzlichen Rentenalter, fallen bei den Rentenzahlbeträgen weder Abschläge noch Zuschläge gegenüber dem angesammelten Anspruch an. Darüberhinaus gibt es auch die von der Bundesbank kritisch beäugte Möglichkeit, vorzeitig abschlagsfrei in Rente zu gehen, wenn 45 Versicherungsjahre angesammelt wurden.

Diese sogenannte "Altersrente für besonders langjährig Versicherte" wird auch "Rente mit 63" genannt, weil alle vor 1953 Geborenen nach einer Versicherungszeit von 45 Jahren ohne Abschläge mit 63 Jahren in Rente gehen konnten. "Das gilt nicht mehr für diejenigen, die zwischen 1953 und 1963 geboren sind. Da das Rentenalter schrittweise angehoben wird, verschiebt sich auch das Eintrittsalter mit dem Geburtsjahr nach oben", wie die Bundesregierung in Fakten zur "Rente mit 63" erläutert.

Die Bundesbank verweist darauf, dass die schwarz-rote Bundesregierung den Übergang vom Beruf in die Rente flexibler gestalten möchte. Die Höhe der Ab- und Zuschläge sei dabei von Bedeutung. Ab- und Zuschläge fließen demnach in die Entscheidung mit ein, den Rentenzugang vorzuziehen oder aufzuschieben. Sie wirkten sich überdies dauerhaft auf die Finanzen der Rentenversicherung aus. Die Bundesbank schlägt vor, Ab- und Zuschläge nachvollziehbar zu ermitteln und möglichst neutral auszugestalten.

Eine Möglichkeit dafür ist laut Bundesbank ein versicherungsmathematischer Ansatz. Mit diesem können Ab- und Zuschläge so ermittelt werden, dass aus der Perspektive einer durchschnittlich lang lebenden Person der Zeitpunkt des Rentenzugangs finanziell neutral ist: "Viel spricht dafür, Ab- und Zuschläge nach dem Abstand zum gesetzlichen Rentenalter zu staffeln, um sie neutral auszugestalten."

Gemäß derzeitiger Rechtslage seien sowohl die Ab- als auch die Zuschläge unabhängig vom genauen Zugangszeitpunkt. Feste Prozentsätze seien zwar einfacher zu kommunizieren. Allerdings berücksichtigten sie damit den Einfluss des Rentenzugangszeitpunkts nicht systematisch. Ein pragmatischer Ansatz wäre aus Sicht der Bundesbank, Ab- und Zuschläge nach Alter bei Rentenzugang zu unterscheiden. Dabei könnten monatliche Durchschnittswerte über einzelne Altersgruppen bestimmt werden.

FINANZIELLE LASTEN FÜR DIE RENTENKASSE

"Die hier vorgelegten Standardberechnungen legen nahe, dass die derzeitigen Abschläge zu niedrig sind. Sie machen dadurch einen vorgezogenen Rentenzugang für Versicherte attraktiver und verursachen finanzielle Lasten für die gesetzliche Rentenversicherung", heißt es in dem Artikel. Dabei sei diese finanzielle Belastung insgesamt umso größer, je früher der Zugang erfolge: Für den Jahrgang 1964 fallen demnach beim frühestmöglichen Rentenzugang mit 63 Jahren kumuliert Abschläge von 14,4 Prozent an. Sie liegen damit etwa 4,5 Prozentpunkte unter den von der Bundesbank berechneten neutralen Abschlägen.

Unter den getroffenen Standardannahmen seien zugleich die Zuschläge derzeit eher zu hoch. Bei einem aufgeschobenen Rentenzugang um zwei Jahre resultieren laut Bundesbank derzeit kumulierte Zuschläge von 12 Prozent. Dies sind rund 1,5 Prozentpunkte mehr als bei den von der deutschen Zentralbank berechneten neutralen Zuschlägen.

(Bericht von Reinhard Becker. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)