EU-Kommission treibt Pläne für Ende russischer Gasimporte voran

Luxemburg (Reuters) - Die EU-Kommission schreitet ungeachtet der Widerstände von Ländern wie Ungarn und der Slowakei mit ihren Plänen für ein Importverbot russischer Gaslieferungen voran.

Die Brüsseler Behörde will noch am Dienstag Details vorstellen, wonach bis Ende 2027 der Import von Erdgas und verflüssigtem Gas (LNG) aus Russland in die EU komplett verboten sein soll. Der Schritt ist eine Reaktion auf die Invasion Russlands in der Ukraine 2022. Ungarn und die Slowakei haben sich gegen die Pläne ausgesprochen. Die EU-Kommission kann diese aber mit einer qualifizierten Mehrheit durchsetzen.

Ziel der EU ist es, die Abhängigkeit von russischem Gas dauerhaft zu beenden. Der Anteil russischen Gases am EU-Gesamtverbrauch ist seit Beginn des Krieges deutlich gesunken – von rund 45 Prozent vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 auf derzeit etwa 19 Prozent.

LANGJÄHRIGE GASLIEFERVERTRÄGE MIT RUSSLAND

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte Ende vergangener Woche über Details der Pläne berichtet, nachdem sie Einblick in ein internes Dokument hatte. Danach soll per Gesetz festgelegt werden, dass ab 1. Januar 2026 russisches Pipeline-Gas und LNG-Lieferungen in die EU verboten sind, für bestimmte Verträge gibt es längere Fristen. Kurzfristige Liefervereinbarungen, die vor dem 17. Juni 2025 getroffen wurden, sollen bis 17. Juni 2026 laufen können. Langfristige Lieferverträge sollen ab dem 1. Januar 2028 verboten sein.

Einige Energiekonzerne haben LNG-Lieferverträge mit Russland, die bis in die 30er Jahre laufen. Hierzu gehören der französische Energieriese TotalEnergies und der spanische Versorger Naturgy. Nach Daten der International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL) gilt dies auch für den Gaskonzern Sefe, die frühere Gazprom Germania, den Deutschland in der Energiekrise verstaatlicht hatte. Von Sefe war am Dienstag zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der Düsseldorfer Uniper-Konzern und die EnBW-Tochter VNG hatten auf Reuters-Nachfrage erklärt, kein Gas aus Russland mehr zu beziehen.

RUSSISCHE GASLIEFERUNGEN NACH KRIEGSENDE?

Nach Ansicht von Österreichs Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) sollte die EU offen dafür sein, künftig wieder russisches Erdgas zu importieren – vorausgesetzt, es kommt zu einem Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Das sagte die konservative Politikerin laut EU-Diplomaten bei einem nicht-öffentlichen Treffen der Energieminister in Luxemburg. Demnach sprach sie sich dafür aus, ein geplantes Importverbot unter diesen Bedingungen neu zu bewerten. Zu Journalisten äußerte sich Zehetner zurückhaltender: "Wir werden alle Vorschläge systematisch abwägen und dann unsere Position festlegen", sagte sie. "Wenn der Krieg endlich vorbei ist, muss das in die Bewertung der Lage einfließen". Vorrang habe jedoch, die Energieunabhängigkeit Europas konsequent voranzutreiben. "Das oberste Prinzip muss dabei die Versorgungssicherheit sein".

EU-Energiekommissar Dan Jorgensen warnte eindringlich vor einer Rückkehr zu russischem Gas – selbst im Falle eines Friedens. "Das wäre eine sehr unkluge Entscheidung", sagte er. "Ich denke, das würde bedeuten, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen".

