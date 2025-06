Merz: Noch keine US-Entscheidung über Eingreifen in Iran

KANANASKIS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach Einschätzung von Bundeskanzler Friedrich Merz noch nicht über ein Eingreifen des US-Militärs an der Seite Israels gegen den Iran entschieden. Auf die Frage, ob er sich darauf einstelle, dass sich die USA an den israelischen Militärschlägen beteiligen würden, sagte der CDU-Politiker am Rande des G7-Gipfels in Kanada: "Es gibt offensichtlich noch keine Entscheidung der amerikanischen Regierung." Diese würden "wohl erst in naher Zukunft getroffen", fügte Merz hinzu.

"Es hängt jetzt auch sehr davon ab, wie weit das Mullah-Regime bereit ist, an den Verhandlungstisch zurückzukehren", sagte der Kanzler. "Wenn nicht, könnte es eine solche weitere Entwicklung geben, aber das müssen wir abwarten." US-Präsident Donald Trump hatte den G7-Gipfel am Montagabend (Ortszeit) wegen der Lage in Nahost vorzeitig verlassen. Die G7-Runde besteht aus den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan. Zudem ist die EU mit dabei./bk/DP/jha