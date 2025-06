Merz rechnet mit Lösung im US-EU-Zollstreit bis Sommer

- von Andreas Rinke

Kananaskis (Reuters) - Kanzler Friedrich Merz rechnet im Zollstreit zwischen den USA und Europa mit einer Einigung vor dem Sommer.

"Wir nähern uns in kleinen Schritten einer Einigung", sagte Merz am Dienstag am Rande des G7-Gipfels in Kanada im ARD-Interview. "Ich gehe davon aus, dass diese Einigung vor dem Sommer, vor der Sommerpause möglich sein wird." Es werde ein ähnliches Abkommen geben wie zwischen den USA und Großbritannien, die am Montag eine finale Einigung bekannt gegeben hatten. "Also wir nähern uns in kleinen Schritten einer Lösung."

Auch im ZDF äußerte sich Merz optimistisch. "Ich bin zuversichtlich, dass uns ein Abkommen gelingt. Es wird kein sehr umfassendes Abkommen sein, es wird einige wenige große Branchen betreffen, aber die sind wichtig, und die sind gerade für die deutsche Wirtschaft wichtig", sagte der Kanzler. "Ich habe hier insbesondere die Automobilindustrie im Blick. Wir brauchen hier schnell eine Lösung, sonst wird es einfach zu teuer", sagte er in Anspielung auf die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist für eine Einigung bis zum 9. Juli. Ohne eine Einigung könnten sonst sehr hohe US-Zölle in Kraft treten.

Merz verwies darauf, dass auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa auf dem G7-Gipfel seien, um mit der US-Seite zu sprechen. Von der Leyen hatte sich am Montag nach einem Gespräch mit Trump positiv geäußert.

Vor dem G7-Gipfel hatte Merz allerdings bereits gewarnt, dass es in Kananaskis keinen Durchbruch geben werde. Auch die japanische Regierung meldete keine Grundsatzeinigung mit den USA. Trump und der kanadische Ministerpräsident Mark Carney hatten in Kananaskis neue Verhandlungen über ein Wirtschaftsabkommen angekündigt, das auch Zollfragen zwischen beiden nordamerikanischen Staaten beinhalten soll.

Trump hatte viele Staaten der Welt mit Strafzöllen überzogen und am Montag auf dem G7-Gipfel betont, dass er an eine aktive Zollpolitik glaube. Merz plädiert dagegen für den Abbau der Zölle im transatlantischen Handel. Ohne eine Einigung mit der US-Regierung dürfte auch die EU neue Zölle auf US-Produkte erheben.

Im ZDF verteidigte Merz zudem, dass die G7-Staaten deutliche Kritik an China übten. "Es gibt hier keine Verschwörung", sagte er. Aber China sorge mit Überkapazitäten und hohen Subventionen dafür, dass die Konkurrenz in anderen Staaten beseitigt werde - um anschließend quasi Monopole zu errichten und die Preise zu erhöhen. "Das beobachten wir sehr genau und dagegen wollen wir auch gemeinsam etwas tun."

(Mitarbeit: John Irish und David Ljunggren, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)