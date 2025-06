Mindestens 15 Tote bei russischem Angriff auf Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Russland hat die Ukraine erneut mit Hunderten Drohnen und etlichen Raketen angegriffen.

Allein in der Hauptstadt Kiew wurden nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Dienstag bei einem der heftigsten Angriffe Dutzende zivile Ziele getroffen. Mindestens 15 Menschen seien getötet worden, zahlreiche weitere seien verletzt worden. Unter den Toten soll auch ein US-Bürger sein.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die russischen Streitkräfte hätten mehr als 440 Drohnen und 32 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Die Zerstörung in Kiew sei eine der "schrecklichsten" in der Hauptstadt seit Beginn der großangelegten russischen Invasion am 24. Februar 2022. "Solche Angriffe sind purer Terrorismus. Die ganze Welt, die Vereinigten Staaten und Europa müssen endlich so reagieren, wie eine zivilisierte Gesellschaft auf Terroristen reagiert." Der russische Präsident Wladimir Putin tue dies nur, "weil er es sich leisten kann, den Krieg fortzusetzen".

Die ukrainische Luftwaffe fing nach eigenen Angaben in der Nacht 402 russische Drohnen ab. Zudem seien 26 Raketen zerstört worden. In Kiew wurden nach Behördenangaben 27 Ziele getroffen. Wohngebäude, Bildungseinrichtungen und wichtige Infrastruktur seien getroffen worden. So schlug eine Rakete in ein neunstöckiges Wohnhaus ein und zerstörte einen erheblichen Teil des Gebäudes. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Opfern und löschten das Feuer. Mit einem Kran wurde eine ältere Frau auf einer Trage aus dem Fenster eines angrenzenden Gebäudes gerettet.

"So etwas habe ich noch nie gesehen", sagte eine 57-jährige Anwohnerin. "Es ist einfach entsetzlich. Als sie anfingen, die Leute herauszuziehen, waren alle zerstückelt, Alte und Kinder. Ich weiß nicht, wie lange sie uns, die einfachen Leute, noch so quälen können."

In Kiew wurde Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge auch ein 62-jähriger US-Bürger getötet. Der Mann sei durch Granatsplitter verletzt worden und gestorben. Innenminister Ihor Klymenko sagte, in Kiew seien insgesamt 14 Menschen getötet worden. Eine weitere Person sei in Odessa im Süden des Landes ums Leben gekommen. In der Hauptstadt und ihrem Umland, in Odessa und in Tschernihiw im Norden seien fast 100 Menschen verletzt worden, teilten die Behörden mit.

"PUTIN WILL G7 SCHWACH ERSCHEINEN LASSEN"

Ein tödlicher Angriff auf Kiew während des G7-Gipfels in Kanada sende ein Zeichen der Respektlosigkeit an die USA und die anderen Partner, die auf ein Ende des Krieges dringen, erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. "Putins Ziel ist ganz einfach: Er will die G7-Staats- und Regierungschefs schwach erscheinen lassen. Nur entschiedene Schritte und echter Druck auf Moskau können ihm das Gegenteil beweisen."

Großbritannien kündigte an, es werde mit seinen Verbündeten in der Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten (G7) voraussichtlich am Dienstag weitere Sanktionen gegen Russland ankündigen. Nach Angaben der britischen Regierung wird sich Premierminister Keir Starmer zu den Strafmaßnahmen äußern: "Wir arbeiten an einem weiteren Sanktionspaket - und ich möchte mit allen unseren G7-Partnern zusammenarbeiten, um Russlands Energieeinnahmen zu drücken und die Mittel zu reduzieren, die es in seinen illegalen Krieg stecken kann." Großbritannien hat im Rahmen der Sanktionen gegen Russland bereits mehr als 2300 Personen, Unternehmen und Schiffe mit Sanktionen belegt.

(Bericht von Anastasiia Malenko und Olena Harmash, geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Thomas Seythal)