Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum G7-Gipfel

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum G7-Gipfel:

Die Konstellation beim Gipfel in Kanada ist eine besondere. Keiner der Beteiligten will, dass die Formel "G6 plus 1" sich als Beschreibung für das Treffen öffentlich durchsetzt. Dennoch ist es fraglos so: Sechs Staats- und Regierungschef - die von Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und Großbritannien - sitzen mehr oder weniger gemeinsam vor einem Werkzeugkasten. Und alle fragen sich ängstlich, ob womöglich einer - nämlich US-Präsident Donald Trump - plötzlich mit der Kettensäge auftaucht und alles zerstört, was sie zuvor mühevoll gemeinsam aufgebaut haben./yyzz/DP/jha