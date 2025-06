Putins Vertrauter erneut bei Nordkoreas Machthaber Kim

MOSKAU/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Der Sekretär des russischen nationalen Sicherheitsrats, Sergej Schoigu, trifft sich in Nordkorea erneut zu Gesprächen mit Machthaber Kim Jong Un über die Partnerschaft beider Länder. Schoigu halte sich auf Weisung von Kremlchef Wladimir Putin in Pjöngjang zu seiner bereits dritten Visite binnen fast drei Monaten auf, teilte der Sicherheitsrat bei Telegram mit. Details nannte er nicht. Russland setzt in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine auch auf die militärische Unterstützung Nordkoreas.

So halfen nach Angaben beider Seiten zuletzt auch nordkoreanische Soldaten bei der Rückeroberung des westrussischen Gebiets Kursk. Nordkorea steht international zudem in der Kritik, Russland mit Waffen auszustatten.

Die Nachbarländer hatten einen international beachteten Vertrag über eine strategische Partnerschaft geschlossen. Das Abkommen beinhaltet auch einen Absatz zum gegenseitigen militärischen Beistand, sollte eine der beiden Atommächte von einem Drittstaat angegriffen werden./mau/DP/jha