Schweizer Börse gibt auf breiter Front nach

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag weiter an Boden verloren.

Die militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel und die Erwartung mehrerer Notenbank-Sitzungen machten die Investoren nervös. Der SMI verlor weitere 0,6 Prozent auf 12.023 Punkte. Die Zuspitzung im Krieg zwischen Israel und Iran hatte den G7-Gipfel in Kanada überschattet: US-Präsident Donald Trump verließ wegen der Situation im Nahen Osten vorzeitig das Treffen der wichtigsten westlichen Industrieländer und kehrte nach Washington zurück. Für Nervosität an den Aktienmärkten sorgte auch die Erwartung des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Am Donnerstag folgen die Entscheidungen der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank.

Bei den Schweizer Standardwerten standen drei Gewinnern 17 Verlierern gegenüber. Der Hörgerätehersteller Sonova war mit einem Minus von 1,8 Prozent Schlusslicht. ABB büssten 1,5 Prozent ein, nachdem die Analysten von Kepler Cheuvreux die Titel des Elektrotechnikers auf "Halten" zurückgestuft hatten. Auch für den Sanitärtechniker Geberit ging es abwärts. Dagegen zogen die Titel des Bauchemieunternehmens Sika 0,9 Prozent an. Bei den Nebenwerten kletterten Orior 7,6 Prozent. Die Nahrungsmittelfirma will mit einem Umbau die Ertragskraft steigern und die Schulden abbauen. Orior habe Verkaufsprozesse für nicht operativ genutzte Gebäude eingeleitet.

