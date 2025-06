Trump laut CBS: Konflikt um Irans Atomprogramm "ein für allemal" lösen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington/Tel Aviv/Dubai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will den Konflikt um das iranische Atomprogramm laut US-Sender CBS "ein für allemal" lösen.

Die Israelis würden vorerst ihre Angriffe auf Ziele im Iran nicht verlangsamen, zitierte ein CBS-Reporter den US-Präsidenten am Dienstag auf der Plattform X weiter. Er erwäge, US-Vizepräsident JD Vance oder seinen Sondergesandten Steve Witkoff zu Gesprächen mit der iranischen Führung zu entsenden. Es hänge aber davon ab, was passieren werde, wenn er zurück in Washington sei, wird Trump weiter zitiert.

Der Präsident hatte den G7-Gipfel in Kanada am Montagabend überraschend vorzeitig verlassen. Trump müsse sich um viele wichtige Angelegenheiten kümmern, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, zur Begründung. Zuvor hatte Trump die Einwohner Teherans aufgefordert, die iranische Hauptstadt umgehend zu verlassen. Er verwies dabei darauf, dass die iranische Führung ein Abkommen über ihr Atomprogramm abgelehnt habe. "Der Iran hätte den 'Deal' unterschreiben sollen, den ich ihnen angeboten habe. Welch eine Schande und Verschwendung menschlichen Lebens. Einfach gesagt: DER IRAN DARF KEINE ATOMWAFFE HABEN. Ich habe es immer wieder gesagt! Alle sollten Teheran sofort verlassen!" schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Israel und Iran setzten am Dienstag den fünften Tag in Folge ihre gegenseitigen Angriffe fort. Am frühen Morgen meldeten iranische Medien Explosionen und großangelegten Einsatz von Flugabwehr in Teheran. Im östlichen Teil der Stadt stieg Rauch auf, nachdem mutmaßlich israelische Geschosse eingeschlagen waren. Auch in Natans, einer wichtigen Nuklearanlage etwa 320 Kilometer entfernt, wurde die Flugabwehr aktiviert.

Am Montagabend hatte Israel mitgeteilt, die iranische Rundfunkbehörde angegriffen zu haben. Aufnahmen zeigten eine Nachrichtensprecherin, die hastig ihren Platz verließ, als es zu einer Explosion kam. Dem iranischen Staatsfernsehen zufolge wurden bei dem Angriff drei Menschen getötet. Israel teilte mit, umfangreiche Angriffe auf iranische Militärziele durchgeführt zu haben, darunter Waffenlager und Raketenwerfer. Auch in Israel heulten nach Mitternacht und erneut am frühen Morgen in Tel Aviv die Luftschutzsirenen. Über der Stadt waren mehrere Explosionen zu hören. Auch über Jerusalem und Herslija wurden Explosionen gemeldet.

Iranische Behörden haben seit Beginn des Krieges am vergangenen Freitag 224 Todesopfer gemeldet, überwiegend Zivilisten. Israel gab an, 24 Zivilisten seien getötet worden. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte, fast 3000 Israelis seien wegen Schäden durch iranische Angriffe evakuiert worden.

Die beim G7-Gipfel in Kanada versammelten Staats- und Regierungschefs riefen zu einer Deeskalation des Konflikts auf. Sie erklärten, der Iran sei eine Quelle der Instabilität und dürfe niemals eine Atomwaffe besitzen. Zugleich bekräftigten sie Israels Recht auf Selbstverteidigung. Angaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Trump habe den Gipfel wegen eines Vorschlags für eine Waffenruhe zwischen Israel und Iran verlassen, wies der US-Präsident als falsch zurück. "Er hat keine Ahnung, warum ich jetzt auf dem Weg nach Washington bin, aber es hat sicherlich nichts mit einem Waffenstillstand zu tun. Viel größer als das", schrieb Trump auf Truth Social.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte dem Sender Fox News, Trump strebe weiterhin ein Atomabkommen mit dem Iran an. Insidern zufolge hat die Führung in Teheran Oman, Katar und Saudi-Arabien gebeten, Trump zu drängen, Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auszuüben, um einer sofortigen Waffenruhe zuzustimmen. Im Gegenzug würde der Iran Flexibilität bei Atomverhandlungen zeigen, sagten mehrere Insider.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte auf X: "Wenn Präsident Trump es mit der Diplomatie ernst meint und daran interessiert ist, diesen Krieg zu beenden, sind die nächsten Schritte entscheidend. Israel muss seine Aggression einstellen, und solange die militärische Aggression gegen uns nicht vollständig beendet wird, werden unsere Antworten fortgesetzt."

Angesichts wachsender Sicherheitsbedenken und des geschlossenen israelischen Luftraums forderte die chinesische Botschaft in Israel ihre Bürger auf, das Land so schnell wie möglich über Landgrenzübergänge zu verlassen. Das Auswärtige Amt hat für Mittwoch einen Charterflug organisiert, mit dem in Israel lebende Deutsche von der jordanischen Hauptstadt Amman ausgeflogen werden sollen. Nach Angaben des Berliner Ministeriums sind in der Krisenvorsorgeliste Elefand etwa 4000 Deutsche in Israel registriert.

Israel will eigenen Angaben zufolge mit seinen Angriffen verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Die Führung in Teheran hat mehrfach erklärt, dass sie mit ihrem Atomprogramm ausschließlich zivile Ziele verfolge. Daran hat allerdings auch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien Zweifel geäußert.

IAEA-Chef Rafael Grossi sagte der BBC, die iranische Atomanlage zur Uran-Anreicherung in Natans habe erhebliche Schäden erlitten. Wahrscheinlich sein 15.000 Zentrifugen zerstört worden. Die iranische Anlage in Fordow sei jedoch weitgehend intakt geblieben. Allerdings hat Israel bei seinen Angriffen gezielt führende Atomwissenschaftler getötet.

