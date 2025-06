2024 verlorenes Jahr für Europas Elektroautobauer

Berlin (Reuters) - Europäische Autobauer haben 2024 nach Einschätzung des Umweltverbandes ICCT im Rennen mit chinesischen Elektroautobauern Boden verloren.

"Die Auswertung der Rangliste zeigt, dass 2024 für europäische Hersteller ein Jahr der verschenkten Chancen war", sagte ICCT-Europadirektor Peter Mock zu der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des International Council on Clean Transportation (ICCT).

Weltweit ziehe der Elektroautomarkt an. Insbesondere die vom Export abhängigen deutschen Hersteller stünden deswegen unter Druck. "Ein starker europäischer Elektroauto-Binnenmarkt könnte das Blatt noch wenden", sagte Mock. Im laufenden Jahr seien die Absatzzahlen vielversprechend, aber es stehe weiterhin viel auf dem Spiel.

Weltweit steht in der Untersuchung Tesla trotz der jüngsten Absatzrückgänge weiterhin an der Spitze der Elektroautobauer. Chinesische Hersteller wie BYD oder Geely holten jedoch auf und kämen gleich dahinter.

Die deutschen Hersteller rutschten dagegen ab. BMW kommt in der Untersuchung nur noch auf den fünften Platz, im Vorjahr war es noch Platz drei. Mercedes-Benz fiel vom vierten auf den siebten Platz zurück. Das ICCT berücksichtigt in seiner Rangliste Faktoren wie den Anteil, den Elektroautos am Gesamtabsatz haben, den Energieverbrauch der Fahrzeuge oder strategische Ziele der Unternehmen.