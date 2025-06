Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste kurz vor US-Zinsentscheidung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte haben Europas Börsen nachgegeben. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend war am Mittwoch Zurückhaltung angesagt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex des Euroraums gab am Mittwoch um 0,41 Prozent auf 5.266,91 Punkte nach. Zwischenzeitlich fiel das Börsenbarometer auf den niedrigsten Stand seit fast vier Wochen.

Außerhalb des Euroraums verlor der Schweizer SMI 0,40 Prozent auf 11.959,47 Punkte und schloss erstmals seit Ende April wieder unter 12.000 Zählern. Das Londoner Börsenbarometer FTSE 100 hielt sich mit einem Aufschlag von 0,11 Prozent auf 8843,47 Punkte etwas besser./bek/he