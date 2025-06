APA ots news: Kommunalkredit platziert erfolgreich Tier II-Anleihe über 150 Millionen Euro

Wien (APA-ots) - Die Kommunalkredit hat ihre erste öffentliche Emission einer Tier II- Anleihe erfolgreich abgeschlossen und 150 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert - trotz eines herausfordernden geopolitischen und marktseitigen Umfelds. Die Transaktion stieß auf hohe Nachfrage: 56 institutionelle Investoren zeichneten, das Orderbuch überschritt 540 Millionen Euro und war somit 3,6-fach überzeichnet. Die Anleihe weist einen Kupon von 5,50 %, einen Final Spread von 335 Basispunkten, eine Endfälligkeit im September 2035 sowie eine Call-Option im Juni 2030 auf. Nach der Platzierung von mehr als 1,8 Milliarden Euro in Senior- und Covered Bonds seit 2024 gelingt der Kommunalkredit mit dieser Transaktion nun auch der erfolgreiche Einstieg in den Bereich nachrangiger Tier II-Kapitalinstrumente. "Ein starkes Signal, das unsere Rolle als europäischer Infra Banking-Experte untermauert," so CEO Sebastian Firlinger. "Die erfolgreiche Emission zeigt das Vertrauen in unsere Strategie und unseren klaren Sektorfokus - mit dem wir Europas Infrastruktur- und Energiewende zielgerichtet und entschlossen unterstützen." CCO John Weiland ergänzt: "Vertrauen institutioneller Investoren basiert auf Konstanz, Transparenz und Verlässlichkeit. Diese Transaktion bestätigt unsere Position als aktiver und glaubwürdiger Emittent am Kapitalmarkt - mit einem klaren Bekenntnis zum Investorendialog und disziplinierter Umsetzung, gerade in volatilen Marktphasen." Die Erlöse aus der Emission stärken die Kapitalbasis der Bank und unterstützen die Finanzierung nachhaltiger Infrastrukturprojekte, die Europas Energiewende, digitale Resilienz und langfristiges Wachstum vorantreiben.