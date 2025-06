Chamenei lehnt Trump-Forderung nach bedingungsloser Kapitulation ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Parisa Hafezi und Jana Choukeir und Crispian Balmer

Dubai/Jerusalem (Reuters) - Irans Oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei hat die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer bedingungslosen Kapitulation zurückgewiesen.

In einer vom Fernsehen verlesenen Erklärung betonte Chamenei am Mittwoch, dass der Islamischen Republik weder Frieden noch Krieg aufgezwungen werden könnten. "Intelligente Menschen, die den Iran, die iranische Nation und ihre Geschichte kennen, werden niemals in drohendem Ton mit dieser Nation sprechen, denn die iranische Nation wird sich nicht ergeben", sagte er. "Die Amerikaner sollten wissen, dass jede militärische Intervention der USA unweigerlich mit irreparablen Schäden verbunden sein wird."

Tausende Menschen flohen am Mittwoch aus Teheran, nachdem israelische Kampfflugzeuge die iranische Hauptstadt über Nacht bombardiert hatten. Das israelische Militär teilte mit, dass 50 Jets rund 20 Ziele in Teheran angegriffen hätten. Darunter seien Anlagen zur Herstellung von Rohmaterialien, Komponenten und Fertigungssystemen für Raketen gewesen. In der gesamten Hauptstadt waren Explosionen zu hören. Das israelische Militär meldete am frühen Morgen zudem, der Iran habe zwei Raketensalven auf Israel abgefeuert. Über Tel Aviv waren Explosionen zu hören. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor.

Insidern in Washington zufolge ziehen Präsident Trump und sein Team verschiedene Optionen in Erwägung. Dazu gehöre auch eine Beteiligung an israelischen Angriffen auf iranische Nuklearanlagen, hieß es in Regierungskreisen. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Ali Bahreini, erklärte, der Iran habe Washington mitgeteilt, dass er auf jede direkte US-Beteiligung mit Vergeltung reagieren werde. "Wir werden keine Zurückhaltung zeigen, wenn es darum geht, unser Volk, unsere Sicherheit und unser Land zu verteidigen – wir werden ernsthaft und stark reagieren, ohne Zurückhaltung", sagte Bahreini. Er sehe die USA bereits als "mitschuldig an dem, was Israel tut".

"ZUMINDEST JETZT NOCH NICHT"

Trump warnte am Dienstag in sozialen Medien, die Geduld der USA sei sehr strapaziert. "Wir wissen genau, wo sich der sogenannte 'Oberste Führer' versteckt", schrieb er auf Truth Social mit Blick auf Ajatollah Chamenei. "Wir werden ihn nicht ausschalten (töten!), zumindest jetzt noch nicht... Unsere Geduld wird dünner." Drei Minuten später forderte Trump vom Iran: "BEDINGUNGSLOSE KAPITULATION!"

Nach Angaben von US-Regierungsvertretern verlegen die Vereinigten Staaten weitere Kampfflugzeuge in den Nahen Osten. Bislang haben die US-Streitkräfte allerdings nur indirekt eingegriffen und etwa Raketen abgeschossen, die auf Israel abgefeuert wurden. Erwogen wird aber nach Angaben von Insidern, sich Israel bei Angriffen auf iranische Atomanlagen anzuschließen. US-Unterstützung mit bunkerbrechenden Raketen ist nach Meinung von Experten vor allem erforderlich, um die teils tief unter der Erde liegenden Atomanlagen treffen zu können.

Iranische Behörden haben seit Beginn des Kriegs am vergangenen Freitag 224 Todesopfer gemeldet, meist Zivilisten. Israel gab an, 24 Zivilisten seien getötet worden. Die Eskalation folgt auf monatelange zunehmende Spannungen zwischen Iran und Israel. Israel begründet seinen Angriff damit, dass die Islamische Republik kurz vor der Entwicklung einer Atomwaffe stehe. Vor Beginn des israelischen Angriffs hatte die IAEA den Iran zum ersten Mal seit fast 20 Jahren des Verstoßes gegen seine Vertragsverpflichtungen beschuldigt.

Bundesaußenminister Johann Wadephul rief die iranische Führung dazu auf, die Verhandlungen über das Atomprogramm wieder aufzunehmen. Die E3-Länder Deutschland, Frankreich und Großbritannien seien dazu bereit, sagte Wadephul bei einer Pressekonferenz mit dem jordanischen Außenminister Ayman Safadi in Berlin. Erforderlich dafür seien jetzt vertrauensbildende Maßnahmen der iranischen Führung. "Es ist nie zu spät, an den Verhandlungstisch zu kommen, wenn man in ehrlicher Absicht kommt", sagte der Minister.

ERSTER FLUG SOLL DEUTSCHE NACH HAUSE BRINGEN

Die Führung in Teheran bestreitet, nach Atomwaffen zu streben. Sie beharrt auf ihrem Recht auf Nukleartechnologie für friedliche Zwecke, einschließlich der Anreicherung von Uran, als Vertragspartei des internationalen Atomwaffensperrvertrags. Israel, das nicht Vertragspartei ist, gilt als einziges Land im Nahen Osten, das Atomwaffen besitzt, obwohl es dies weder bestätigt noch dementiert.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat betont, er werde nicht nachgeben, bis Irans nukleare Entwicklung ausgeschaltet sei. Trump wiederum hat angedeutet, der israelische Angriff könnte enden, wenn der Iran strengen Einschränkungen der Uran-Anreicherung zustimmt. Trumps teilweise widersprüchliche und kryptische Botschaften über den Konflikt zwischen dem engen US-Verbündeten Israel und dem langjährigen Feind Iran haben die Unsicherheit in der Krise allerdings verschärft.

Dessen ungeachtet hat Israel mit dem Rückflug von Bürgern begonnen, die im Zuge des Kriegs im Ausland festsitzen. Der erste Flug landete am frühen Mittwochmorgen auf dem Flughafen Ben Gurion. An Bord der Maschine der Fluggesellschaft El Al waren Passagiere aus Larnaka auf Zypern. Weltweit versuchen nach Schätzungen des israelischen Verkehrsministeriums mehr als 50.000 gestrandete Israelis, nach Hause zu kommen. Parallel dazu fliegen zahlreiche Staaten ihre Staatsbürger aus Israel aus. Das Auswärtige Amt hat für Mittwoch einen ersten Flug von der jordanischen Hauptstadt Amman aus Richtung Deutschland für rund 180 Passagiere organisiert. Für Donnerstag ist ein weiterer Flug geplant. China und Japan halfen zudem, Landsleute aus dem Iran zu bringen.

