EQS-News: Delivery Hero begrüßt neues Aufsichtsratsmitglied auf der ordentlichen Hauptversammlung 2025

Delivery Hero begrüßt neues Aufsichtsratsmitglied auf der ordentlichen Hauptversammlung 2025



18.06.2025 / 14:25 CET/CEST

Delivery Hero begrüßt neues Aufsichtsratsmitglied auf der ordentlichen Hauptversammlung 2025

Alle Aufsichtsratsnominierungen von den Aktionären genehmigt

Große Aktionärsmehrheit für alle von Delivery Hero vorgelegten Beschlussvorschläge

Berlin, 18. Juni 2025 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder das „Unternehmen“), die weltweit führende Plattform für lokale Lieferdienste, hat heute auf der ordentlichen Hauptversammlung 2025 Judith Jungmann als neues Aufsichtsratsmitglied begrüßt.

Das Unternehmen verabschiedete zusätzlich sein langjähriges Aufsichtsratsmitglied Dr. Martin Enderle, der 2017 erstmals zum Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt wurde. Dr. Enderle hatte seinen Rücktritt auf der Hauptversammlung 2024 von Delivery Hero angekündigt, vorbehaltlich einer vollständigen Übergabe seiner Aufgaben an die derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende Kristin Skogen Lund. Mit dem Rücktritt von Dr. Enderle und dem Ablauf der Amtszeiten von zwei Aufsichtsratsmitgliedern beschloss die Hauptversammlung die neue Zusammensetzung des Aufsichtsrats wie folgt:

Neu gewähltes Mitglied des Aufsichtsrats:

Judith Jungmann, Chief Human Resources Officer der Beckers Group, wurde als Aktionärsvertreterin neu in den Aufsichtsrat gewählt. Ihre Amtszeit läuft bis zum Abschluss der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 entscheidet. Der Lebenslauf von Judith Jungmann ist hier verfügbar.

Wiedergewählte Mitglieder des Aufsichtsrats:

Scott Ferguson, Gründer, geschäftsführender Gesellschafter und Portfoliomanager bei Sachem Head Capital Management LP, wurde als Aktionärsvertreter wiedergewählt. Seine neue Amtszeit dauert bis zum Abschluss der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 entscheidet. Der Lebenslauf von Scott Ferguson ist hier verfügbar.

Dimitrios Tsaousis, Fleet Operations Supervisor bei Go Delivery S.A. (einer griechischen Tochtergesellschaft der Delivery Hero SE), wurde als Arbeitnehmervertreter wiederbestellt. Seine Amtszeit dauert bis zum Abschluss der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 entscheidet. Christos Ntikos, ein Lieferfahrer für efood (eine griechische Tochtergesellschaft der Delivery Hero SE), wurde zum Ersatzmitglied für Dimitrios Tsaousis ernannt. Die Lebensläufe von Dimitrios Tsaousis und Christos Ntikos sind hier und hier verfügbar.

Der Aufsichtsrat von Delivery Hero besteht aus acht Mitgliedern. Das Gremium berät und beaufsichtigt den Vorstand von Delivery Hero.

Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, sagte: „Wir sind mit dem Ergebnis der Wahlen auf der heutigen Hauptversammlung zufrieden. Unser Aufsichtsrat verfügt über eine starke Kombination aus Fachwissen und Erfahrung, um unseren strategischen Fokus auf Wachstum, Rentabilität und Cash-Generierung zu unterstützen. Im Namen des Vorstands und des Unternehmens möchte ich Dr. Martin Enderle persönlich für seine wertvolle Führung und seine Beiträge in den letzten Jahren danken.“

Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagte: „Wir begrüßen Judith Jungmann und gratulieren Scott Ferguson und Dimitrios Tsaousis zu ihrer Wiederwahl in den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat freut sich darauf, Delivery Hero in seiner nächsten Wachstums- und Innovationsphase zu begleiten. Wir danken den Aktionären für ihr Vertrauen und Dr. Martin Enderle für seine Führung und sein Engagement während der letzten acht Jahre.”

Die Hauptversammlung genehmigte auch alle anderen vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgelegten Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit. Dazu gehörten die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024, die Bestellung der KPMG AG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025, die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 und die Erneuerung der Ermächtigungen für virtuelle Hauptversammlungen, sowie verschiedene Kapitalmaßnahmen. Die Aktionäre genehmigten auch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Delivery Hero SE und der Delivery Hero MENA Holding GmbH.

Die Hauptversammlung fand virtuell statt, wobei die Aktionäre ihre Rechte über das Online-Investorenportal des Unternehmens ausüben konnten.



Über Delivery Hero

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

Pressekontakt

Unternehmens- und Finanzkommunikation

press@deliveryhero.com

Investor Relations Kontakt

Christoph Bast, Head of Investor Relations

ir@deliveryhero.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder impli irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

