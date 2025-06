Erneut viele Tote im Gazastreifen - "Wir werden vergessen"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kairo (Reuters) - Mindestens 30 Menschen sind palästinensischen Behördenangaben zufolge am Mittwoch im Gazastreifen durch israelischen Beschuss getötet worden, während sich die internationale Aufmerksamkeit zunehmend auf den Krieg zwischen Israel und dem Iran konzentriert.

Unter den Toten waren Rettungskräften zufolge auch elf Menschen, die zusammen mit zahlreichen anderen Vertriebenen an einer Straße im Zentrum des Gazastreifens auf Lkws mit Hilfsgütern der Vereinten Nationen warteten. Sie seien umgekommen, als israelische Soldaten das Feuer auf die Menge eröffnet hätten. Das israelische Militär erklärte, es prüfe die Angaben.

Israel lässt seit drei Wochen teilweise wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen, nachdem es das Palästinenser-Gebiet zuvor fast drei Monate vollständig abgeriegelt hatte. Seither gibt es fast täglich Meldungen über in der Nähe von Ausgabestellen für Lebensmittel getötete Palästinenser. Insgesamt waren es bis Dienstag nach Angaben der Gesundheitsbehörden 397 Menschen, die bei solchen Vorfällen umgekommen seien. Mehr als 3000 Menschen seien zudem verletzt worden, seit die Lieferungen Ende Mai wieder aufgenommen wurden. Das israelische Militär hat bei einigen Vorfällen eingeräumt, dass Truppen in der Nähe von Hilfsstationen das Feuer eröffneten. Es machte Provokationen palästinensischer Extremisten für die Gewalt verantwortlich.

"TOD DURCH BOMBEN ODER HUNGER"

Einige Menschen im Gazastreifen befürchten, dass ihr Schicksal angesichts des seit mehreren Tagen tobenden gegenseitigen Raketenbeschusses zwischen Israel und dem Iran immer mehr in den Hintergrund rückt. "Wir werden vergessen", sagte etwa der 47-jährige Familienvater Schaban Abed, der aus dem nördlichen Gazastreifen kommt. "Die Menschen in Gaza werden Tag und Nacht abgeschlachtet, aber die Aufmerksamkeit hat sich auf den Krieg zwischen Iran und Israel verlagert. Es gibt dieser Tage kaum Nachrichten über Gaza", sagte auch Adel, ein Bewohner von Gaza-Stadt, in einer Unterhaltung mit Reuters über eine Chat-App. "Wer nicht durch israelische Bomben stirbt, stirbt an Hunger. Die Menschen riskieren jeden Tag ihr Leben, um an Nahrung zu kommen. Sie werden dabei auch getötet, und ihr Blut beschmiert die Mehlsäcke, von denen sie dachten, sie hätten sie ergattert."

Ausgelöst wurde der Gaza-Krieg durch einen Angriff der radikal-islamischen Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023. Dabei wurden nach israelischen Angaben 1200 Menschen getötet und rund 250 als Geiseln verschleppt. Bei der anschließenden israelischen Militäroffensive wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza seither fast 55.000 Palästinenser getötet. Fast alle Bewohner des Gebiets wurden vertrieben. Zudem ist eine schwere Hungerkrise entstanden.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)