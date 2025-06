GNW-News: Bitget lanciert "PRO"-Modus mit spezifischen Services für institutionelle Kunden und VIP-Trader

^VICTORIA, Seychellen, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat den Start von Bitget PRO bekannt gegeben. Das neue Programm soll auf die Anforderungen von institutionellem und VIP-Trading eingehen. Das auf die operativen Anforderungen von hochvolumigen Marktteilnehmern ausgelegte Programm stellt eine optimierte Handelsumgebung dar, die neben höheren API- Häufigkeitsgrenzen und höheren Abbuchungsgrenzen Zugang zu günstigeren Gebühren sowie besseren Zinsen und Depot- und Kreditservices bietet. Diese Erweiterungen sollen die effiziente Kapitalbereitstellung vereinfachen und komplexe Trading-Strategien unter verschiedenartigen Marktbedingungen unterstützen. Die Anforderungen von Bitget PRO sind automatisiert, sodass teilnahmeberechtigte Händler mühelosen Zugang zu den Vorteilen erhalten. Die Qualifikation endet täglich automatisch um 9:00 Uhr (UTC+8) mit verschiedenen Vorteilen und Gebühren je nach den verschiedenen PRO-Stufen. PRO 1 erfordert, dass 20 % des jeweiligen Handelsvolumens eines Nutzers aus den vergangenen 30 Tagen aus API-Handelsgeschäften hervorgeht. Nutzer, die diese Kriterien nicht erfüllen, kehren hingegen in den VIP-Status zurück. Bitget bietet zudem Marktschaffungs- und Brokerprogramme, die Nutzern weitere Möglichkeiten für den Rückgriff auf das Ökosystem der Plattform zur Verfügung stellen. ?Institutionelle Händler beflügeln die derzeitige Aufgeschlossenheit im Kryptobereich, indem das Narrativ mittels Skalierung, Präzision und Strategie geformt wird. Bitget PRO soll als Heimat der wichtigsten Teilnehmer auf dem Kryptomarkt fungieren - mit erhöhter Sicherheit und einem Experimentierfeld von Produkten, die den steigenden Anforderungen für häufiges Trading gerecht werden", sagte Gracy Chen, CEO von Bitget. Bitget PRO ist eine Erweiterung von VIP-Angeboten. Während die Struktur der VIP- Stufe durch manuelle und kommerzielle Trader gekennzeichnet ist, wurde das PRO- Programm für das institutionelle Trading über APIs entwickelt. PRO-Nutzer profitieren von technischen Vorteilen wie unter anderem erhöhten Ratenbegrenzungen, vorrangigem Zugang zu betriebstechnischer Unterstützung und direktem Kontakt zum API-Team von Bitget für kontinuierliche Optimierungen. Abgesehen von höheren API-Ratenbegrenzungen erhalten Nutzer von Bitget PRO außerdem Zugang zu institutionellen Kreditprogrammen, höheren Abbuchungsgrenzen, einer sicheren privaten Link-Verbindung sowie weiteren Unterkonten. Das neue Programm wird eine effizientere Handelserfahrung für das hochvolumige Trading ermöglichen, das dem Ziel von Bitget Rechnung trägt, institutionelle Kunden und VIP-Trader im großen Maßstab zu bedienen. Anfang diesen Jahres führte Bitget einen institutionellen Kreditservice (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-institutional-lending-upgrade) ein, der eine 5-fache Hebelwirkung im Spothandel entfaltet und auf Derivative erweitert werden soll. Die Plattform führte zudem ein Upgrade ihrer OTC-Services durch und ging eine Partnerschaft mit Depotstellen wie Cobo und Fireblocks ein, um die Sicherheit und Unterstützung zu erweitern. Darüber hinaus verbesserte Bitget seine Unified Accounts-Funktion (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-unified-accounts-live-trading), die fortgeschrittenen Tradern das Live-Trading über mehrere Handelspaare über ein einziges Konto ermöglicht. Diese Schritte zeigen die strategischen Vorhaben von Bitget für die Bereitstellung eines umfassenden Trading-Ökosystems, das für Institutionen geeignet ist. Bitget PRO markiert die neueste Entwicklung in den Infrastrukturmaßnahmen von Bitget für die nächste Ära des digitalen Asset-Trading. Im Hinblick auf die vertiefende institutionelle Beteiligung auf Kryptomärkten richtet Bitget seinen Fokus weiterhin auf die Bereitstellung von Werkzeugen und Services, die an den Anforderungen eines programmatischen, häufigen und hochvolumigen Handels ausgerichtet sind. Weitere Informationen zu Bitget PRO finden Sie hier (https://www.bitget.com/support/articles/12560603829479). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp- Browser u.v.m., bietet. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte sind Schwankungen unterworfen und können eine erhebliche Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use). Ein Foto zu dieser Bekanntmachung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebdbcc63-2ca1-42cc-a119- ca6e51437ee0 °