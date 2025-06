Israel greift wieder iranische Atomanlagen an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Durchgehend neu)

- von Steve Holland und Parisa Hafezi und Alexander Cornwell

Washington/Dubai/Jerusalem (Reuters) - Israel hat nach eigenen Angaben erneut mehrere iranische Atomanlagen angegriffen.

So seien die iranischen Atomanlagen in Natans, Isfahan und Arak bombardiert worden, teilte ein Sprecher des israelischen Militärs am Donnerstag mit. Fälschlicherweise habe man zunächst angegeben, dass auch das einzige aktive iranische Atomkraftwerk in Buschehr angegriffen worden sei. Die iranische Nachrichtenagentur Isna meldete, israelische Streitkräfte hätten auch ein Gebiet nahe dem Schwerwasserreaktor des Atomstandorts Chondab ins Visier genommen. Israel will nach eigenen Angaben zudem rund zwei Drittel der iranischen Raketen-Abschussrampen zerstört haben. Der Iran verfüge aber immer noch über 100 weitere Abschussanlagen, sagte ein Sprecher des israelischen Militärs.

AUCH IRAN SETZT ANGRIFFE AUF ISRAEL FORT

Israel und der Iran setzten in der Nacht zu Donnerstag ihre gegenseitigen Angriffe im Konflikt um das Atomprogramm der Islamischen Republik fort. Iranische Raketen trafen dabei ein israelisches Krankenhaus. Nach Angaben des Militärs schlugen mehrere iranische Raketen in bewohnten Gebieten in Israel ein. Betroffen war auch das Soroka Medical Center in der südlichen Stadt Beerscheba, das Schäden meldete. Über Tel Aviv waren Raketenbahnen und Abfangversuche am Himmel zu sehen. Explosionen waren zu hören, als anfliegende Geschosse abgefangen wurden.

Israelische Rettungsdienste erklärten, Dutzende Menschen seien an drei verschiedenen Orten verletzt worden. In einem Stadtteil im Süden Tel Avivs waren Menschen in einem Gebäude eingeschlossen. Bilder zeigten erhebliche Schäden an Gebäuden in Ramat Gan nahe Tel Aviv. Rettungskräfte halfen Bewohnern, darunter auch Kindern. Die iranische Revolutionsgarde erklärte, sie habe israelische Militär- und Geheimdienstzentralen in der Nähe des Krankenhauses angegriffen.

Umgekehrt bombardierte Israel den sechsten Tag in Folge iranische Ziele. Zuvor waren in Teheran Luftabwehrsysteme aktiviert worden. Sie fingen Drohnen am Rand der Hauptstadt ab, wie die halbamtliche Nachrichtenagentur SNN berichtete. Iranische Nachrichtenagenturen meldeten zudem die Festnahme von 18 "feindlichen Agenten". Ihnen wird vorgeworfen, Drohnen für israelische Angriffe in der nordöstlichen Stadt Maschhad gebaut zu haben.

Russland hatte nach der ersten falschen israelischen Ankündigung erklärt, dass das Atomkraftwerk Buschehr normal funktioniere. Buschehr liegt an der Küste des Persischen Golfs und wird mit russischem Brennstoff betrieben, den Russland nach seiner Verwendung zurückholt, um das Risiko der Verbreitung von Kernwaffen zu verringern. Bereits im März hatte der Ministerpräsident von Katar, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, gewarnt, dass ein Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen die Gewässer des Persischen Golfs "vollständig kontaminieren" und das Leben in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait gefährden würde. Alle drei Staaten liegen auf der anderen Seite des Golfs gegenüber dem Iran.

TRUMP: NIEMAND WEISS, WAS ICH TUN WERDE

Auf der diplomatischen Seite zeichnet sich eine doppelte westliche Strategie ab. Einerseits wollen die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens am Freitag in Genf mit ihrem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi reden. Die Führung in Teheran bestätigte einen Reuters-Bericht. Andererseits warnte US-Präsident Donald Trump , dass die USA an der Seite Israels in den Konflikt eintreten könnten. "Ich könnte es tun. Ich könnte es nicht tun. Niemand weiß, was ich tun werde", sagte Trump am Mittwoch. Er wollte keine Auskunft geben, ob er bereits eine Entscheidung über eine Beteiligung an Israels Luftkrieg getroffen habe.

In Social-Media-Beiträgen am Dienstag sinnierte Trump über die Tötung des Obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei. Chamenei selbst wies Trumps Aufruf zu einer Kapitulation des Iran am Mittwoch in einer aufgezeichneten Rede zurück, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde. "Jede militärische Intervention der USA wird zweifellos mit irreparablen Schäden einhergehen", sagte er. "Die iranische Nation wird nicht kapitulieren."

Die Staatschefs von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping, verurteilten nach Angaben des Kreml Israels Angriff auf den Iran scharf. In einem an diesem Donnerstag geführten Telefonat seien die beiden Präsidenten sich einig gewesen, dass sich die gegenwärtige Situation sowie die Thematik rund um das iranische Atomprogramm nicht militärisch lösen lasse, sondern nur mit politischen und diplomatischen Mitteln, hieß es.

Israel begründet seine Angriffe damit, dass der Iran kurz vor dem Bau einer Atombombe stehe, was die Führung in Teheran zurückweist. Ziel des israelischen Vorgehens ist die Zerstörung des iranischen Atomprogramms. Experten weisen jedoch darauf hin, dass Israel dabei letztendlich auf die Hilfe der USA angewiesen sei, um die teils tief unter der Erde liegenden Anlagen mit bunkerbrechenden Waffen zu zerstören.

(Geschrieben von Andreas Rinke und Alexander Ratz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)