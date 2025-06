TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Juni 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 12:30 DEU: Befesa, Hauptversammlung 13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung GBR: United Utilities, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/25 08:00 CHE: Handelsbilanz 5/25 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 09:30 + 12:30 EUR: Rede EZB-Chefin Christine Lagarde auf der 9. jährlichen Forschungskonferenz "Wirtschaftliche und finanzielle Integration in einer stürmischen und fragmentierenden Welt", organisiert von der Nationalbank der Ukraine und der Nationalbank von Polen in Kiew, Ukraine 11:45 EUR: Rede EZB-Vizechef Luis de Guindos zum Thema "Die Herausforderungen dieses Jahrhunderts, wirtschaftlicher Ausblick der Eurozone" auf der Young Factor-Konferenz, organisiert vom Osservatorio Permanente Giovani-Editori in Mailand, Italien LUX: EuGH-Schlussanträge zur Erstattung Vermittlungsgebühren nach gestrichenen Flügen LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg LUX: Treffen der Euro-Gruppe, Luxemburg FRA: Luftfahrtmesse Paris Air Show, Le Bourget HINWEIS Feiertag Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Teile Sachsens, Teile Thüringens. Börse geöffnet. USA: Feiertag, Börse geschlossen

