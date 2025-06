Arbeitsgruppe will Sonntag Bundes-Entlastung für Länder und Kommunen festlegen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundes- und Landesregierungen wollen am Sonntag klären, wie und in welchem Umfang Länder und Kommunen für die Steuerausfälle durch den sogenannten Investitions-Booster entlastet werden.

Mitglieder der Arbeitsgruppe seien Kanzleramtschef Thorsten Frei, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Niedersachsens Landeschef Olaf Lies (SPD) sowie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Freitag mit. Außerdem nehmen die Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, Marcus Optendrenk und Doris Ahnen (SPD), an den Beratungen teil.

Der Bund hatte nach dem Treffen von Kanzler Friedrich Merz mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwoch Ländern und Kommunen "kurzfristig befristete, unmittelbare Kompensationsmaßnahmen" zugesagt. Grund ist, dass durch die stark verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten für Firmen in den kommenden Jahren mit Steuerminderausgaben von rund 45 Milliarden Euro gerechnet wird. Einen Großteil davon tragen Länder und Kommunen. Ursprünglich hatte der Bund darauf verwiesen, dass Länder und Kommunen von den nach einem Wirtschaftsaufschwung wieder steigenden Steuereinnahmen profitieren würden. Das Gesetzespaket des Investitions-Boosters muss aber am 11. Juli auch vom Bundesrat beschlossen werden. Deshalb haben die Landesregierungen eine gute Verhandlungsposition. Die Anrufung eines Vermittlungsausschusses soll auf jeden Fall vermieden werden. Die Länder fordern, dass schon kommende Woche klar ist, wie groß die Entlastung ausfällt.

