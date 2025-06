Fed-Direktor Waller: Sollten auf Juli-Sitzung über Zinssenkung nachdenken

US-Notenbankdirektor Christopher Waller bringt überraschend eine Zinssenkung auf der nächsten Sitzung Ende Juli ins Gespräch.

Er glaube nicht, dass infolge der Zollpolitik größere Inflationseffekte zu erwarten seien, sagte er am Freitag dem Sender CNBC. Die Daten der vergangenen Monate zeigten, dass die Trendinflation recht gut aussähe. "Ich bin voll und ganz dafür, zu sagen, dass wir vielleicht schon bei der nächsten Sitzung über eine Senkung des Leitzinses nachdenken sollten." Notenbankchef Jerome Powell hatte sich nach dem jüngsten Zinsbeschluss für eine abwartende Haltung ausgesprochen, um die von der Zollpolitik ausgehenden Effekte auf die Preisentwicklung genauer studieren zu können. In den kommenden Monaten sei eine "spürbare Inflation" zu erwarten.

Wallers Äußerung fällt in eine Zeit, in der US-Präsident Donald Trump die unabhängige Fed immer wieder zu Zinssenkungen drängt und Powell verbal attackiert. Waller wird neben anderen als ein möglicher Nachfolger Powells gehandelt, dessen Amtszeit im Mai 2026 abläuft. Trump hat angekündigt, schon in naher Zukunft einen Nachfolger nominieren zu wollen.