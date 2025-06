Israels Armee: Neuer Raketenangriff aus dem Iran

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat einen neuen Raketenangriff aus dem Iran gemeldet. Der Iran habe weitere ballistische Raketen abgefeuert, teilte das israelische Militär mit. Luftabwehrsysteme seien im Einsatz, um die Geschosse abzufangen. In mehreren Gegenden des Landes gab es den Angaben nach Raketenalarm. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wurde angewiesen, in Schutzräume zu gehen.

Unbestätigten Berichten zufolge soll es Einschläge gegeben haben, darunter in der Küstenstadt Haifa. Über mögliche Opfer oder Schäden war zunächst nichts bekannt./cir/DP/jha