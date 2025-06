Bundesbankchef: Zinsausblick in Zeiten hoher Unsicherheit kurzfristig halten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - In Zeiten des Zollkonflikts und erhöhter Spannungen in Nahost sollte die EZB laut Bundesbankchef Joachim Nagel bei ihrer Zinspolitik auf Sicht fahren.

"Die Unsicherheit ist außergewöhnlich hoch. Und dies ist der Grund, warum der EZB-Rat aktuell mehr denn je datenabhängig und von Sitzung zu Sitzung entscheidet", sagte er am Montag laut Redemanuskript in Freiburg. Der derzeit größte Unsicherheitsfaktor für den zukünftigen geldpolitischen Kurs sei neben der Entwicklung im Nahen Osten zweifellos "die unberechenbare US-Handelspolitik". Dabei sei nicht nur unklar, wie stark die Effekte ausfallen könnten: "Es ist letztlich sogar ungewiss, ob die US-Handelspolitik auf den Euroraum inflationär oder disinflationär wirken wird."

Denn das Endergebnis hänge von einer Vielzahl von Faktoren ab. Hierzu zählten die Reaktion der US-Zentralbank auf die US-Zölle, die Entwicklung des Dollar-Euro-Wechselkurses, mögliche Gegenzölle in Europa und die Auswirkungen auf internationale Lieferketten, sagte Nagel.

Kritiker könnten einwenden, dass der datenabhängige Sitzung-zu-Sitzung-Ansatz die Finanzmärkte zu sehr im Unklaren lasse und die EZB sich stärker auf einen zukünftigen Zinspfad festlegen sollte. Dem halte er entgegen: "In Zeiten hoher Unsicherheit, wie wir sie aktuell erleben, sollten Zentralbanken nicht den Anspruch erheben, weit in die Zukunft blicken zu können. Daher sollte auch der Zinsausblick zurzeit entsprechend kurzfristig gehalten werden", betonte der Bundesbankchef.

Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) hatten Anfang Juni zum siebten Mal in Folge die Zinsen gesenkt. Sie entscheiden am 24. Juli wieder über den geldpolitischen Schlüsselsatz. An den Terminmärkten wird damit gerechnet, dass sie eine Pause einlegen und den Leitzins bei 2,0 Prozent belassen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)