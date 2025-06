CDU-Wirtschaftsrat gegen höhere Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der CDU-Wirtschaftsrat lehnt den Vorschlag von SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende zu erhöhen.

"Den Vorstoß für eine höhere Beitragsbemessungsgrenze in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) lehnen wir strikt ab", sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates, am Montag zu Reuters. "Dies würde den Faktor Arbeit weiter verteuern und wäre damit das Gegenteil von dem, was der Wirtschaftsstandort Deutschland aktuell benötigt." Mit noch höheren gesetzlichen Beiträgen für mittlere und höhere Einkommen würde zudem die Ungleichbehandlung von gesetzlich und privat Versicherten weiter steigen. Dies könnte freiwillig gesetzlich Versicherte in die Privaten Kassen treiben. Dies sei aber das Gegenteil dessen, was die SPD eigentlich erreichen wolle.

Steiger schlug vor, lieber strukturelle Reformen in der Gesundheitsversorgung umzusetzen, statt auf die Einnahmeseite zu schauen. "Außerdem sollte der Staat versicherungsfremde Leistungen übernehmen, auf die bislang ein erheblicher Teil der GKV-Lasten entfällt", mahnte er. Neben Beiträgen von Bürgergeldempfängern geht es hier etwa um Ausgaben für die digitale Telematik-Infrastruktur und um Defizite bei der Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser, die eigentlich in den Zuständigkeitsbereich des Bundes beziehungsweise der Länder gehören. Die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung liegt derzeit bei einem Einkommen von 5512,50 Euro. Bei höheren Einkommen bleibt es bei dem für dieses Einkommen berechneten Krankenversicherungsbeitrag.

