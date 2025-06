Holcim vollzieht Abspaltung des Nordamerikageschäfts

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Eine der größten Transaktionen der Baustoffbranche der vergangenen Jahren ist in trockenen Tüchern.

Der Zementkonzern Holcim hat die Abspaltung des Nordamerikageschäfts Amrize vollzogen, wie das Schweizer Unternehmen am Montag mitteilte. Der Handel mit Amrize-Aktien beginne um 09:00 Uhr Zürcher Zeit an der SIX Swiss Exchange und um 09:30 Uhr New Yorker Zeit an der New York Stock Exchange. "Dies ist ein bedeutender Moment für Holcim und Amrize", erklärte Holcim-Chef Miljan Gutovic. "Wir beginnen ein neues Kapitel als unabhängige Unternehmen." Amrize wird vom früheren Holcim-Lenker Jan Jenisch geleitet.

Holcim erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 16,3 Milliarden Franken, Amrize setzte 11,7 Milliarden Dollar um. Holcim wolle dank seiner führenden Position im Bereich Nachhaltigkeit profitables Wachstum in Europa, Australien und Nordafrika erzielen. In Lateinamerika werde der Heidelberg-Materials-Rivale das Wachstum beschleunigen, um von den dortigen Industrialisierungstrends zu profitieren. Dazu sollen Zukäufe kommen. Für Amrize ist Nachhaltigkeit weniger bedeutend. Dieses Geschäft dürfte Analysten zufolge jedoch schneller wachsen.

