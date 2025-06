Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Spahn/Maskenaffäre

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Spahn/Maskenaffäre:

Die Dreistigkeit Spahns hat Methode. Fehler machen nur andere, die Maßstäbe werden je nach Bedarf zurechtgebogen und Einsicht in eigenes Fehlverhalten gilt als Schwäche. Und Schwäche zeigt man nicht. Spahn, der sich schon um den CDU-Vorsitz bewarb, hat schließlich noch viel vor. So spielt er auf Zeit. Auch die Umstände sind günstig. Die CDU hat kurz nach der Regierungsübernahme an einer Beschädigung ihres Fraktionschefs kein Interesse, die SPD will von ihrer Verantwortung während der Pandemie nichts wissen, und Grüne und Linke sind zu schwach, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Dass die zur Überparteilichkeit verpflichtete Bundestagspräsidentin Julia Klöckner die Einberufung von Sondersitzungen des Haushalts- und Gesundheitsausschusses ablehnt, spricht Bände./yyzz/DP/zb