Arabische Staaten begrüßen Waffenruhe im Nahen Osten

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat die von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran begrüßt. Das Außenministerium in Riad lobte in einer Erklärung die Bemühungen zur Deeskalation in der Region und sprach von einem wichtigen Schritt zur Beruhigung der Lage. Das Königreich hoffe, dass sich in der kommenden Zeit alle Seiten zur Ruhe verpflichten und auf Gewalt sowie Drohungen verzichten, hieß es weiter.

Ägypten begrüßte die vereinbarte Waffenruhe ebenfalls und kündigte an, seine diplomatischen Bemühungen mit Partnern fortzusetzen. Ziel sei es, die Waffenruhe zu festigen, die Lage zu entspannen und eine umfassende, dauerhafte Lösung der Krisen zu erreichen, die die Stabilität der Region bedrohen.

Das jordanische Außenministerium forderte die Einhaltung der Vereinbarung und betonte Dialog und Völkerrecht als Weg zur Konfliktlösung. Zudem rief Amman zu einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen auf und bekräftigte, dass eine Zwei-Staaten-Lösung der Schlüssel zu dauerhaftem Frieden in der Region sei.

Nach Inkrafttreten der Waffenruhe meldete das israelische Militär Raketenbeschuss aus dem Iran und kündigte Vergeltung an./arj/DP/mis