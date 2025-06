Kämpfe eingestellt trotz Dementi – Waffenruhe zwischen Iran und Israel hält

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington/Doha/Istanbul (Reuters) - Der Iran hat einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe mit Israel widersprochen.

Die Kampfhandlungen zwischen beiden Ländern kamen in der Nacht zum Dienstag dennoch zum Erliegen. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sagte, es gebe keine "Vereinbarung". Der Iran werde seine Angriffe jedoch nicht fortsetzen, wenn Israel seine "illegale Aggression" bis 4.00 Uhr Ortszeit einstelle. Seit Ablauf dieser Frist wurden keine israelischen Angriffe mehr gemeldet.

US-Präsident Trump hatte zuvor eine "vollständige und umfassende" Waffenruhe verkündet, die den zwölf Tage andauernden Konflikt beenden sollte. Der Ankündigung waren offenbar Vermittlungsbemühungen der USA und Katars vorausgegangen. Der Konflikt war in den vergangenen Tagen eskaliert. Die USA hatten sich mit dem Abwurf von bunkerbrechenden Bomben auf iranische Atomanlagen am Luftkrieg beteiligt. Der Iran griff daraufhin einen US-Luftwaffenstützpunkt an.

