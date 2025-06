Niederlande produzieren Drohnen für die Ukraine

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande haben der Ukraine ein neues militärisches Hilfspaket in Höhe von 175 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das Land werde zudem gemeinsam mit der Ukraine Drohnen im Wert von 500 Millionen Euro produzieren, kündigte der amtierende Ministerpräsident Dick Schoof in Den Haag an.

Die Niederlande wollen für die Ukraine Radarsysteme kaufen, die Drohnen aufspüren können. Ukrainische Städte werden fast täglich von russischen Drohnen angegriffen.

Drohnen gemeinsam produzieren

Die Koproduktion von Drohnen mit anderen Ländern habe derzeit Priorität, sagte Selenskyj nach einem Bericht der niederländischen Agentur ANP. "Wir haben die Zusammenarbeit mit einigen Ländern begonnen und freuen uns, dass wir nun auch mit den Niederlanden daran arbeiten können."

Schoof hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Gespräch am Rande des Nato-Gipfels empfangen. Die Niederlande gehören zu den größten europäischen Unterstützern der Ukraine./xx/DP/stw