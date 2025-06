Über 40 Tote bei Angriff auf Krankenhaus im Sudan

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Genf (Reuters) - Im Sudan sind bei einem Angriff auf ein Krankenhaus über 40 Menschen getötet worden.

Unter den Opfern befanden sich Kinder und medizinisches Personal, teilte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Dienstag mit. Demnach ereignete sich der Angriff auf das Al-Mujlad-Krankenhaus am Samstag in Westkordofan. Die Region liegt nahe der Frontlinie zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces. Beide Seiten bekämpfen sich seit Ausbruch des Konflikts im April 2023. Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe Emergency Lawyers soll eine Drohne der Armee für den Angriff verantwortlich sein.

(Bericht von Emma Farge and Nafisa Eltahir, geschrieben von Moawis Ahmed, redigiert von Hans Busemann)