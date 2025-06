Chef von UN-Palästinenser-Hilfswerk denkt über deren Auflösung nach

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Chef des finanziell angeschlagenen UN-Hilfswerks für Palästinenser (UNRWA) denkt über die Auflösung seiner Organisation nach.

"Es gibt eine Alternative zu UNRWA – nämlich eine von Palästinensern geführte öffentliche Institution", sagte Philippe Lazzarini der "Welt" vom Mittwoch. Das Hilfswerk könne sein Mandat nicht mehr umsetzen, es fehlten die nötigen Ressourcen. "Wir können unsere Arbeit nicht mehr machen, also brechen wir zusammen."

Bereits im Februar hatte das UNRWA eine Verschlechterung seiner finanziellen Lage erwartet - noch vor der von Präsident Donald Trump angekündigten Einstellung der US-Zahlungen. Lazzarini sehe noch die Möglichkeit, über Alternativen nachzudenken, wie er dem Blatt sagte. Das diskutiere er gerade mit den Mitgliedern der Globalen Allianz für die Zwei-Staaten-Lösung, die von der EU und Saudi-Arabien angeführt wird. "Die Palästinensische Autonomiebehörde muss reformiert werden, dann können wir die Funktionen von UNRWA in ihre Hände übergeben."

Aus Israel kommt seit längerem die Forderung, das UNRWA aufzulösen. Im Oktober verabschiedete das israelische Parlament ein Gesetz, nach dem der Organisation Tätigkeiten auf israelischem Staatsgebiet untersagt sind. Die Befürworter des Verbotes begründeten das Gesetz mit dem Vorwurf, dass einige UNRWA-Mitarbeiter in den Hamas-Überfall auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 verwickelt gewesen seien. Die UN hatte im August eingeräumt, neun Mitarbeiter seien möglicherweise in den Angriff vom Oktober verwickelt gewesen und entlassen worden.

Das UNRWA wurde 1949 gegründet und beschäftigt Zehntausende Mitarbeiter. Es kümmert sich um die zivilen und humanitären Bedürfnisse von Millionen Palästinensern im Gazastreifen, im Westjordanland und in großen Flüchtlingslagern in benachbarten arabischen Staaten.

