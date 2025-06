EQS-News: IVU.suite sorgt für intelligentes Depotmanagement bei den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB)

EQS-News: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges

IVU.suite sorgt für intelligentes Depotmanagement bei den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB)



Erfolgreicher Projektabschluss: Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) steuern ab jetzt ihre komplette Diesel- und E-Busflotte mit dem Depotmanagement IVU.vehicle der IVU Traffic Technologies AG.

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) sind das Rückgrat des Öffentlichen Verkehrs in der trinationalen Metropolregion Basel. Mit einer Flotte von rund 120 Bussen und ebenso vielen Straßenbahnzügen sorgen über 1.300 Mitarbeitende täglich für einen reibungslosen Verkehr. In der langjährigen Zusammenarbeit zwischen der BVB und der IVU Traffic Technologies AG wurde nun ein weiterer Meilenstein erreicht: Das gesamte Depotmanagement in den beiden provisorischen Betriebshöfen Klybeck und Messehalle wird für alle Diesel- und elektrischen Busse über die integrierte Software IVU.vehicle gesteuert. Dazu zählen unter anderem die Überwachung der Aus- und Einfahrten aller Busse oder die automatische Stellplatzzuweisung. Für den optimalen Ladezustand der bislang 65 Fahrzeuge umfassenden Elektrobusflotte sorgt das intelligente Lademanagementsystem der IVU.

„Der größte Vorteil des integrierten Depotmanagements für uns ist, dass die Busse automatisiert erkannt werden. Damit wird ihnen der geeignete Stellplatz für die nächste Fahrzeugaufgabe zugewiesen, im Störungsfall wird der Bus direkt in eine Wartungsspur überführt, ohne dass wir händisch eingreifen müssen“, erklärt Thilaxsan Balasubramaniam, Leiter Fahrzeugeinsatzplanung bei der BVB. „Mit dem Lademanagementsystem werden die Batterien unserer Fahrzeuge optimal geladen und dabei auch externe Faktoren, wie Witterung oder erwartetes Verkehrsaufkommen, berücksichtigt.“

„Wir freuen uns, mit der BVB den nächsten Meilenstein bei der Digitalisierung des Betriebs erreicht zu haben. Durch kluge Algorithmen unserer Software werden bei Ladevorgängen alle definierten Sperrzeiten berücksichtigt. Das spart Kosten, denn so kann zum bestmöglichen Zeitpunkt die Batterie aufgeladen werden“, sagt Tobias Trost, Projektleiter für Depotmanagementsysteme der IVU Traffic Technologies. „Zudem werden die Fahrzeuge vor der nächsten geplanten Ausfahrt automatisch vorkonditioniert, das freut das Personal und die Fahrgäste.“

