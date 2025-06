US-Präsident Trump: Gutes Treffen mit Selenskyj

DEN HAAG (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist am Rande des Nato-Gipfels mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj zusammengekommen. "Wir hatten ein sehr gutes Treffen", sagte Trump in Den Haag. "Er kämpft einen sehr mutigen Krieg", fügte er mit Blick auf Selenskyj hinzu. Trump will auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein mögliches Kriegsende reden. "Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, es zu beenden. Ich werde mit Wladimir Putin sprechen, um zu sehen, ob wir es beenden können."

Trump verwies auch darauf, dass auf beiden Seiten viele Soldaten getötet würden. Es sei aber schwieriger den Krieg zu beenden, als er anfangs gedacht hatte, sagte der US-Präsident. "Der Krieg ist schwieriger, Putin ist schwieriger."

Treffen nach "harten Zeiten"

Auch Selenskyj sprach von einem "langen und inhaltsreichen Treffen mit Präsident Trump". Beide hätten darüber geredet, wie eine Waffenruhe und ein "gerechter Frieden" erreicht werden könne, schrieb Selenskyj auf X. Er dankte Trump für seine "Aufmerksamkeit und Bereitschaft, den Frieden näherzubringen."

Es war das zweite Mal, dass Trump und Selenskyj miteinander sprachen nach ihrem katastrophalen Treffen im Weißen Haus im Februar. "Wir hatten harte Zeiten", sagte Trump, der nun Selenskyj sehr lobte. Im Oval Office hatte Trump den ukrainischen Präsidenten beschuldigt und dann das Treffen abrupt abgebrochen. Danach waren beide am Rande der Beisetzung von Papst Franziskus im April im Petersdom zusammengekommen./xx/DP/jha