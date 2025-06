EQS-News: ABO Energy feiert Einweihung des ersten Wasserstoffprojekts

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Marktbericht/Produkteinführung

ABO Energy feiert Einweihung des ersten Wasserstoffprojekts



26.06.2025 / 16:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nach mehreren Jahren Planung und rund 13 Monaten Bauzeit hat ABO Energy das erste Wasserstoffprojekt der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen. Das Pilotprojekt im hessischen Hünfeld-Michelsrombach besteht aus einer Windenergieanlage, einer 5-MW-Elektrolyseanlage (Wasserstofferzeugung) sowie einer Wasserstofftankstelle mit Trailer-Abfüllanlage. Die Anlage soll planmäßig bis zu 450 Tonnen Wasserstoff pro Jahr erzeugen.

„Das Projekt markiert einen Meilenstein für unser Unternehmen, aber auch für die Energiewende in Deutschland“, sagt Dr. Jochen Ahn, einer der Gründer von ABO Energy. „Die Anlage ist in dieser Form einzigartig in Deutschland und eines der ersten Projekte, das zertifizierten grünen Wasserstoff erzeugt. Nur grüner Wasserstoff hilft uns, das Energiesystem nachhaltig umzubauen und unser Ziel zu erreichen, bis 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen.“ Entsprechend wichtig sei es, dass die neue Bundesregierung beim Thema Wasserstoff aufs Gaspedal drücke. Jochen Ahn bedankte sich bei den vielen Partnern aus Wirtschaft, Verbandswesen und der regionalen wie lokalen Politik: „Ohne Menschen, die tagtäglich mit Leidenschaft für ihre Überzeugung vorangehen, wäre das Projekt nicht möglich gewesen.“

Einer dieser Menschen ist Benjamin Tschesnok, Bürgermeister der Stadt Hünfeld. Bei der Eröffnungsfeier sagte er: „Als ABO Energy uns vor vier Jahren das erste Mal kontaktiert hat, wollten wir bei diesem Leuchtturmprojekt unbedingt dabei sein. Wir begreifen uns als innovative Stadt, die die Energiewende mit vorantreibt. Dazu leistet dieses Projekt einen wichtigen, regionalen Beitrag.“

Intern war es vor allem die Abteilung Zukunftsenergien, die ABO Energy bereits vor zwölf Jahren gründete. Das Team führte erste Analysen und Machbarkeitsstudien durch und entwickelte die Projektidee im Wasserstoffcluster HyWheels stetig weiter. Für das Engagement im Wasserstoffsektor wurde ABO Energy vor kurzem mit dem BSFZ-Siegel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ausgezeichnet. Ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Planung und Umsetzung war das Partnerunternehmen ABO Kraft & Wärme, die auch den Betrieb der Tankstelle übernehmen werden.

Das Projekt wurde im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) mit insgesamt zwölf Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert. Fördermittel dieser Maßnahme werden auch im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) über die europäischen Aufbau- und Resilienzfazilitäten (ARF) im Programm NextGenerationEU bereitgestellt. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

26.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2161374 26.06.2025 CET/CEST