EQS-News: Hohe Nachfrage und attraktives Pricing: CHEPLAPHARMS neue 7,125%-Anleihe mehrfach überzeichnet

Greifswald, 26. Juni 2025



Die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH („CHEPLAPHARM“), eine international führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, gibt die erfolgreiche Platzierung einer 750 Mio. € vorrangig besicherten Anleihe zu einem Zinssatz von 7,125 % bekannt. Die Erlöse aus der neuen Anleihe werden zur frühzeitigen vollständigen Ablösung der im Jahr 2027 zur Rückzahlung fälligen Anleihe in Höhe von 500 Mio. € sowie zur teilweisen Refinanzierung der Bonds mit Laufzeit bis 2028 verwendet. Durch die Transaktion erhöht CHEPLAPHARM ihre finanzielle Flexibilität und kann ihr Fälligkeitsprofil zu attraktiven Konditionen verlängern.

Ursprünglich hatte CHEPLAPHARM mit der Transaktion ein Emissionsvolumen von 500 Mio. € angestrebt. Hohes Interesse von Investoren führte zu einer mehrfachen Überzeichnung und ermöglichte CHEPLAPHARM, das Volumen der Anleihe auf 750 Mio. € zu erhöhen und gleichzeitig den Kupon auf 7,125 % zu reduzieren.

„Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es uns ermöglicht, unsere mittelfristigen Fälligkeiten bereits frühzeitig zu adressieren und unsere finanzielle Flexibilität damit deutlich zu erhöhen“, sagt Dr. Kia Parssanedjad, CFO der CHEPLAPHARM. „Nach dem herausfordernden Geschäftsjahr 2024 konnten wir zuletzt deutliche Fortschritte im Rahmen unseres Transformationsprogramms und eine sichtbare Stabilisierung unserer operativen Performance zeigen. Durch diese Entwicklung konnten wir das Vertrauen der Investoren in unseren Weg stärken, was zusammen mit einem aktuell konstruktiven Kapitalmarktumfeld die Basis für diese erfolgreiche Emission geschaffen hat. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei unseren bestehenden sowie neuen Investoren für ihre Unterstützung bedanken. Nun gilt es den eingeschlagenen Weg mit unserem Transformationsprogramm konsequent fortzusetzen und damit die Basis für weiteres Wachstum zu schaffen.“

Die neue vorrangig besicherte EUR-Anleihe verfügt über eine Laufzeit bis 2031. Die Ausgabe der Anleihe soll am 2. Juli 2025 erfolgen, vorbehaltlich marktüblicher Vollzugsbedingungen.

Deutsche Bank und J.P. Morgan agierten im Rahmen der Transaktion als Joint Global Coordinators und Bookrunners. Joint Bookrunners waren Barclays, Bank of America, Citigroup, Commerzbank, Goldman Sachs, ING, UBS und UniCredit. Auf der rechtlichen Seite wurde CHEPLAPHARM von Latham & Watkins unterstützt, während Freshfields LLP als Rechtsberater für die Banken mandatiert war.



Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germany

CHEPLAPHARM Investor Relations:

Email: investor-relations@cheplapharm.com

CHEPLAPHARM Press Office:

Email: presse@cheplapharm.com

DISCLAIMER

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihe oder eines anderen Wertpapiers dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung oder kein Verkauf in den Vereinigten Staaten oder in einer Rechtsordnung, in der oder an Personen, denen gegenüber ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die Anleihe und die damit verbundenen Garantien wurden und werden nicht gemäß des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder die Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Bürgern angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze unterliegt. Dementsprechend wurde die Anleihe und die damit verbundenen Garantien (i) in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des Securities Act und (ii) in "Offshore-Transaktionen" an Nicht-US-Bürger außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Emission der Anleihe abgeschlossen wird oder, falls sie abgeschlossen wird, zu welchen Bedingungen sie abgeschlossen wird.

Das Angebot und der Verkauf der Anleihe erfolgt gemäß einer Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts für Wertpapierangebote nach der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung"). Diese Pressemitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung noch ein öffentliches Angebot dar.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung in bestimmten Ländern kann gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Gesetze einer solchen Gerichtsbarkeit darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Wertpapiergesetze bestimmter Rechtsordnungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von Cheplapharm in Bezug auf unter anderem: Cheplapharms zukünftige finanzielle Bedingungen und Leistungen, Betriebsergebnisse und Liquidität; Cheplapharms Strategie, Pläne, Zielsetzungen, Aussichten, Wachstum, Ziele und Vorgaben; zukünftige Entwicklungen auf den Märkten, an denen Cheplapharm teilnimmt oder teilzunehmen versucht; und erwartete regulatorische Änderungen in der Branche, in der Cheplapharm tätig ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Begriffe "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "fortlaufend", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "anstreben" oder jeweils deren Verneinung oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen sind und dass die tatsächliche Finanzlage, die Betriebsergebnisse und der Cashflow von Cheplapharm sowie die Entwicklung der Branche, in der Cheplapharm tätig ist, wesentlich von diesen Aussagen abweichen (und negativer ausfallen) können.

