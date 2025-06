EU will Teil von Wettbewerbsfonds für Militär und Weltall vorsehen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Die EU will einen Teil ihres Wettbewerbsfonds für den Bereich Verteidigung und Weltraum zukommen lassen.

Dies geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas an die europäischen Staats- und Regierungschefs hervor. "Die Lücke, die nach Jahren der Unterinvestition und der unzureichenden Aufmerksamkeit für die Verteidigung zu füllen ist, ist groß", heißt es darin. Der Vorschlag der Kommission für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen von 2028 bis 2034 werde daher einen eigenen Bereich für diese Zwecke innerhalb des Fonds enthalten, um die Verteidigung substanziell zu finanzieren.

Die 27 Staats- und Regierungschefs werden voraussichtlich am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel über die Prioritäten im Verteidigungsbereich beraten. Das Treffen findet einen Tag nach dem Nato-Gipfel in Den Haag statt. Dort hatten sich die Bündnismitglieder verpflichtet, die Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.

