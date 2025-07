Deutsche Anleihen steigen etwas im Kurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach ihren Vortagesverlusten am Dienstag wieder etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gewann bis zum späten Nachmittag 0,18 Prozent auf 130,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,57 Prozent.

Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten am Vormittag keine Impulse geliefert, weder die Industriestimmung noch die Inflation brachten wesentliche Überraschungen.

Auch Daten zur Stimmung in der US-Industrie bewegten die Kurse kaum. Der Einkaufsmanagerindex ISM verzeichnete den ersten Anstieg nach vier Rückgängen in Folge, blieb aber unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert weiter ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität in den Industriebetrieben./la/stw