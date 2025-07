Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Personalie

LLB Schweiz erweitert Geschäftsleitung Neue Zusammensetzung der Geschäftsleitung unterstützt Strategieumsetzung der Bank.



01.07.2025 / 15:35 CET/CEST





Uznach, 1. Juli 2025. Mit Wirkung ab 1. Juli 2025 verstärkt die LLB Schweiz ihre Geschäftsleitung mit Stephan Rüegger als CFO/COO. Ab 1. August 2025 wird die Geschäftsleitung um ein zusätzliches Mitglied erweitert. Christian Fernández stösst als Leiter Private Banking & Direktkunden dazu. Beide sind bereits bei der LLB Schweiz tätig und verfügen über ausgewiesene Führungs- und Banking-Erfahrung.

Der Verwaltungsrat der LLB Schweiz hat Stephan Rüegger per 1.7.2025 und Christian Fernández per 1.8.2025 als neue Geschäftsleitungsmitglieder ernannt. Die Ernennung von Christian Fernández erfolgt vorbehältlich der Zustimmung durch die zuständige Aufsichtsbehörde. Die neue Zusammensetzung der Geschäftsleitung stärkt die strategische Ausrichtung und unterstreicht den Anspruch der LLB Schweiz, sich langfristig erfolgreich, kundennah und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Stephan Rüegger, bisheriger Leiter Marktmanagement und seit 2011 bei der LLB Schweiz tätig, verfügt über langjährige Management- und Banking-Erfahrung. Er übernimmt per 1. Juli 2025 die Rolle des CFO/COO. «Ich freue mich sehr, dass wir mit Stephan Rüegger einen Leistungsträger aus dem Unternehmen weiterentwickeln konnten. Dies ist eine starke Bestätigung unseres internen Weiterentwicklungsprogramms und unserer langfristig ausgerichteten Personal-Strategie», so René Zwicky, CEO LLB Schweiz. Die Besetzung erfolgt als Nachfolgeregelung von Martin Kaindl, Geschäftsbereichsleiter Group Credit & Risk Management der LLB-Gruppe und CFO der LLB Schweiz. «Die Funktion des CFO für die LLB Schweiz wird neu mit der Rolle des COO kombiniert. Mit der Ernennung von Stephan Rüegger zum CFO/COO unterstreichen wir die zentrale Rolle des Finanzbereichs in der strategischen Weiterentwicklung der LLB Schweiz», ergänzt Christoph Reich, Group CEO a.i. der LLB-Gruppe. «In einem dynamischen Marktumfeld ist finanzielle Stabilität ebenso wichtig wie die Innovationskraft. Ich freue mich darauf, beides in meiner Funktion weiter voranzutreiben und die finanzielle Zukunft der LLB Schweiz aktiv mitzugestalten», erläutert Stephan Rüegger.

Christian Fernández, bisheriger Leiter Private Banking Schweiz der LLB Schweiz und seit 2024 im Unternehmen, übernimmt die neue Funktion des Leiters Private Banking & Direktkunden auf Ebene der Geschäftsleitung. Er bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche sowie ein breites und tiefes Fachwissen mit. Vor seiner Tätigkeit bei der LLB Schweiz war er in verschiedenen leitenden Funktionen im Wealth Management der UBS tätig. «Die Stärkung des Private Bankings bildet einen zentralen strategischen Schwerpunkt der LLB Schweiz. Durch die gezielte Nutzung von Synergien aus dem Direktkundengeschäft wollen wir zusätzliche Potenziale erschliessen und die ganzheitliche Betreuung unserer Kundinnen und Kunden weiter ausbauen», erklärt Michael Hartmann, Verwaltungsratspräsident der LLB Schweiz. «Dank meiner langjährigen Erfahrung in der Finanzwelt kenne ich die Anliegen und Erwartungen der Kundschaft sehr gut. Es ist mir ein zentrales Anliegen, unsere Kompetenz im Private Banking und im Direktkundengeschäft weiter auszubauen und die Kundinnen und Kunden durch alle finanziellen Lebensphasen zu begleiten», betont Christian Fernández.

«Mit der erweiterten Geschäftsleitung setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität, Kundennähe und Stabilität. Ich bin überzeugt, dass Stephan Rüegger und Christian Fernández mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement massgeblich zur erfolgreichen Weiterentwicklung der LLB Schweiz beitragen werden», hält René Zwicky, CEO LLB Schweiz, fest.



Weitere Informationen

Porträts von Stephan Rüegger und Christian Fernández sowie die Lebensläufe sind auf der LLB-Website: www.llb.ch zu finden.

Kurzporträt

Die LLB (Schweiz) AG hat ihren Sitz in Uznach und verzeichnete im Jahr 2024 ein starkes Wachstum und erzielte Rekordwerte. Das Geschäftsvolumen erreichte mit CHF 15.3 Mrd. einen neuen Höchststand. Mit Niederlassungen in Uznach, Rapperswil, Sargans, Lachen, Winterthur, Frauenfeld, St. Gallen und Zürich ist sie fest etabliert. Die LLB Schweiz ist seit Ende 2022 eine 100-prozentige Tochter der LLB-Gruppe, was ihre Position im Finanzsektor weiter stärkt; Stabilität, Sicherheit und Kontinuität sind dabei zentrale Prinzipien. Die LLB Schweiz verknüpft ihre starken Wurzeln mit den modernen Lösungen der LLB-Gruppe. Als regional verankerte Bank mit einem starken Direktkundengeschäft und dem Fokus auf Private Banking und Firmenkundengeschäft bietet sie ihren Kundinnen und Kunden täglich einen erstklassigen und ganzheitlichen Service.

Kontakt LLB (Schweiz) AG Gaby Bachofen, Leiterin Kommunikation LLB Schweiz T +41 55 285 74 87 | gaby.bachofen@llb.ch | www.llb.ch

Ende der Medienmitteilungen



2163426 01.07.2025 CET/CEST