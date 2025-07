EQS-News: EU prüft Unterstützung für die Erschließung von Epanko

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Finanzierung

EU prüft Unterstützung für die Erschließung von Epanko

Unterstützung durch Finanzierung der Infrastruktur für kritische Mineralien in Tansania

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK) (EcoGraf oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass vor kurzem weitere Treffen mit Vertretern der Europäischen Union (EU), einschließlich mehrerer Behörden und Finanzinstitute von EU-Mitgliedsstaaten, am Standort seines Epanko-Graphitprojekts (Epanko oder das Projekt) in Tansania stattfanden.

Das Epanko-Projekt von EcoGraf wird von der EU als wichtiges Vorhaben zur Gewährleistung von neuen, langfristigen und nachhaltigen Lieferketten für Batteriemineralien für die europäische Industrie anerkannt. Daher prüft die EU Optionen zur Unterstützung des Unternehmens, um die Erschließung zu beschleunigen.

Die EU unterhält ein umfassendes und langjähriges Programm zur Finanzierung und zum Aufbau von Kapazitäten in Tansania. Dieser Besuch bot EcoGraf außerdem die Möglichkeit, seine Pläne zur Projektentwicklung zu präsentieren und ermöglichte es der EU, das Potenzial für finanzielle und technische Unterstützung zwecks Förderung der neuen Lieferkette des Unternehmens für kritische Rohstoffe für die europäischen Märkte einzuschätzen.

Diese Entwicklung folgt im Anschluss an positiv verlaufende Treffen in Brüssel, bei denen das Unternehmen ein Update über seine Fortschritte bei der vertikal integrierten Graphiterschließung beim EU Priority Projects Showcase gab, das als Teil der EU Critical Raw Materials Facility-Initiativen organisiert wurde.

Epanko wird eine langfristige Lieferung von hochwertigem Naturgraphit nach Europa gewährleisten, wobei die Liefermenge in Phase 1 1,2 bei 73.000 Tonnen pro Jahr liegt, was später auf über 300.000 Tonnen pro Jahr gesteigert werden soll, um die prognostizierte Marktnachfrage zu decken. EcoGraf hat die deutsche KfW IPEX-Bank damit beauftragt, eine vorrangige Kreditfazilität von bis zu 105 Millionen US-Dollar für die Durchführung von Phase 1 gemäß dem UFK-Programm bereitzustellen, wobei diese UFK-Garantie von der Bundesrepublik Deutschland über den Kreditversicherer Euler Hermes gewährt wird3. Diese Initiative zielt darauf ab, Anreize für die Durchführung von Schlüsselprojekten zu schaffen, die eine langfristige Versorgung der deutschen Industrie mit kritischen Mineralien sicherstellen werden. Das Unternehmen hat schon eine positive vorläufige UFK-Prüfungsentscheidung4 vom interministeriellen Ausschuss der Bundesregierung erhalten. Mehrere technische Programme zur Unterstützung der Due Diligence-Verfahren und der Beauftragung einer unabhängigen Expertise sind schon weit fortgeschritten.

Zusätzlich zu den deutschen UKF-Fremdfinanzierungsvereinbarungen für Epanko hat die EU gegenüber dem Unternehmen erklärt, dass sie in Erwägung zieht, umfassendere Förderprogramme für den Sektor der kritischen Mineralien in Tansania zu unterstützen, was den Entwicklungsaktivitäten von EcoGraf zugutekommen würde. Die potenziellen Finanzierungen beziehen sich auf die folgenden Bereiche:

Finanzielle Unterstützung der geplanten Midstream-Anlage für mechanische Formgebung bei Ifakara;

Modernisierung und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur von Mahenge nach Ifakara sowie von Kidatu nach Mikumi, um die Straßenverbindung zum Hafen fertigzustellen und dadurch die Sicherheit und Effizienz des Verkehrs zu verbessern sowie die Logistikkosten zu senken;

Ausbau des Umspannwerks Ifakara zur Anpassung an die künftigen Anforderungen der Industrie, und Versorgung mit sauberer, kostengünstiger Energie von den Wasserkraftwerken Kidatu, Kihansi und Julius Nyerere;

regionale technische und Berufsausbildung, um ein Reservoir an qualifizierten Arbeitskräften für den aufstrebenden Sektor der kritischen Mineralien in Tansania zu schaffen;

Bereitstellung von internationalem Know-how zur Unterstützung der Umwelt- und Sozialprogramme von EcoGraf, einschließlich der Schaffung von Möglichkeiten für eine Kreislaufwirtschaft für seine Nebenprodukte und

Hilfestellung bei der Gründung neuer tansanischer Unternehmen, die Dienstleistungen für den Mineraliensektor erbringen.

Hochwertiges Graphit in Epanko aus einer kürzlich durchgeführten Kernbohrung (links) und Ort der Einrichtung für die Verarbeitung der Mineralien (rechts)



Überblick über das vorgeschlagene Umsiedlungsgebiet (links und Mitte) und Standort der Umspannstation Mahenge TANESCO (rechts)



Überblick über den vorgeschlagenen Umsiedlungsmaßnahmenplan (links) und fertiggestellter südlicher Straßenzugang zu Epanko und Umsiedlungsgebiet (rechts))

Ifakara TANESCO-Umspannwerk

Der Besuch folgt im Anschluss an erhebliche Investitionen der EU in der Region Morogoro. Diese umfassen das neue Umspannwerk Ifakara, die Modernisierung der Straße zwischen Kidatu und Ifakara sowie die Great Ruaha-Brücke, wobei diese neue und effiziente Infrastruktur auch den Projekten von EcoGraf zugutekommt.

Investition der EU in die regionale Infrastruktur

Durch die patentierte HFfree®-Verarbeitungstechnologie von EcoGraf und die vertikal integrierten Batterieanodenmaterialien ist das Unternehmen so aufgestellt, dass es hochreine, emissionsarme Graphitprodukte für europäische OEM-Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batteriehersteller liefern kann, wobei es die einzigartigen Vorteile des hochwertigen tansanischen Naturgraphits aus dem langlebigen Epanko-Projekt nutzt.

EcoGraf HFfree® Batterieanodenmaterial – Wettbewerbs- und Kostenvorteile5

Diese Mitteilung wurde zur Veröffentlichung von Andrew Spinks, Geschäftsführer, freigegeben.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Geschäftsführer

Tel.: +61 8 6424 9002

Anmerkungen:

ASX-Meldung vom 28. April 2023 ASX-Meldung vom 25. Juli 2024 ASX-Meldung vom 29. November 2023 ASX-Meldung vom 28. Oktober 2024 Unternehmensberichte und interne Untersuchungen (www.ecograf.com.au)

Erklärungen der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von David Williams und David Drabble zusammengestellt wurden und geben diese korrekt wieder, Bei David Williams handelt es um einen Vollzeitbeschäftigten von ERM und ein Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#4176)(RPGeo). Bei David Drabble handelt es sich um einen Vollzeitbeschäftigten von EcoGraf Ltd und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). David Williams und David Drabble verfügen über ausreichend Erfahrung hinsichtlich der Art der Mineralisierung und der Art der vorliegenden Lagerstätten sowie der Aktivitäten, die sie unternehmen, um die Qualifikation als sachkundige Person gemäß dem Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code), Ausgabe 2012, zu erfüllen. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die Informationen in der Mitteilung vom 11. März 2024 auswirken würden. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, finden weiterhin Anwendung und haben sich nicht nennenswert verändert. Die Mineralressourcen des Epanko-Projekts umfassen 32,3 Mio. Tonnen (Mt) gemessene, 55,7 Mt angezeigte und 202,8 Mt abgeleitete Ressourcen.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Erzreserve beziehen, wurden von Steve O'Grady zusammengestellt. O'Grady, der Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#201545) ist, ist ein Vollzeitangestellter von Intermine Engineering und erstellte die Schätzung der Erzreserve auf der Grundlage der von David Williams bereitgestellten Daten und geologischen Informationen. Steve O'Grady verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Schätzung, Bewertung, Evaluierung und wirtschaftliche Gewinnung der Erzreserven, die er vornimmt, relevant sind, um als kompetente Person im Sinne des JORC-Codes zu gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der entsprechenden Marktbekanntmachung vom 25. Juli 2024 enthaltenen Informationen auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, einschließlich der Produktionsziele und der prognostizierten Finanzinformationen, die von den Produktionszielen in der entsprechenden Marktbekanntmachung abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Erzreserven von Epanko bestehen aus 11,7 Mio. Tonnen nachgewiesenen und 2,6 Mio. Tonnen wahrscheinlichen Reserven.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder impliziert wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden.

Produktionsziele und Finanzinformationen

Die in diesem Bericht enthaltenen Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen, die von den Produktionszielen abgeleitet wurden, sind den ASX-Meldungen vom 21. Juni 2017, 28. April 2023 und 25. Juli 2024 entnommen, die unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au abrufbar sind. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in den Bekanntmachungen vom 21. Juni 2017, 28. April 2023 und 25. Juli 2024 veröffentlicht wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Produktionsziele, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, basieren auf der aktualisierten Epanko-Reserve (Meldung vom 25. Juli 2024), die zu 82 % aus gemessenen Ressourcen und zu 18 % aus angezeigten Ressourcen für eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 18 Jahren besteht. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen, die das Produktionsziel untermauern, wurden von einer sachkundigen Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen in Anhang 5A (JORC-Code) erstellt. Das Unternehmen hat keine abgeleiteten Mineralressourcen als Teil des Produktionsziels verwendet. Die Studie enthält einige abgeleitete Ressourcen, die zufällig zusammen mit den gemessenen und angezeigten Ressourcen abgebaut und zu Planungszwecken als Abfall behandelt werden.

Über EcoGraf

EcoGraf baut eine vertikal integrierte Geschäftsaktivität für Batterieanodenmaterialien zur Herstellung von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte auf. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um ein hochattraktives Graphitgeschäft aufzubauen, das Folgendes einschließt:

• Die Epanko-Graphitmine in Tansania;

• die mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlagen in unmittelbarer Nähe zu Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern und

• die EcoGraf HFfree®-Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Recyclings von Batterieanoden.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphit-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko- Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf®-Anlagen zur Verarbeitung von Batterieanodenmaterial sowie mit hochwertigen Flockengraphitprodukten für spezialisierte industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Zusätzlich treibt das Unternehmen die Planung für seine mechanische Formgebungsanlage in Tansania voran, die natürliches Flockengraphit zu sphärischem Graphit (SpG) verarbeitet. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisation ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung seiner überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree®-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Belieferung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf HFfree® -Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO 2 -Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

