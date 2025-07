Messe Frankfurt mit Rekordergebnis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Messe Frankfurt hat im vergangenen Jahr neue Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erreicht. Die Erlöse wurden im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf 775 Millionen Euro gesteigert, wie die von der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen getragene Gesellschaft berichtet. Unter dem Strich blieben 82 Millionen Euro Gewinn. Damit hat die Messe die Einbußen aus der Corona-Zeit mehr als wettgemacht.

Für das laufende Geschäftsjahr kündigt Messe-Chef Wolfgang Marzin weiteres Umsatzwachstum an. Der Gewinn werde hingegen sinken, sagt er zur Vorlage des Geschäftsberichts. Gründe sind unter anderem verstärkte IT-Investitionen und Instandhaltungsarbeiten am Messegelände, die in der Corona-Zeit liegengeblieben waren. Außerdem hat die Messe wegen des Ausstellungszyklus in ungeraden Jahren wie 2025 ein schwächeres Geschäft mit den eigenen Messemarken.

Rund 44 Prozent ihrer Umsätze hat die Messegesellschaft im vergangenen Jahr im Ausland erwirtschaftet. Sie ist weltweit mit 28 Tochtergesellschaften und 50 Vertriebspartnern an rund 60 Standorten vertreten. Geschäftsführer Detlef Braun kündigt einen weiteren Ausbau an. Neu im Portfolio sei beispielsweise die Schokoladenmesse "Salon du Chocolat", den man 2026 erstmals in Lizenz in New York veranstaltet./ceb/DP/stk