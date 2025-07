Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zum bevorstehenden Koalitionsausschuss

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zum bevorstehenden Koalitionsausschuss:

"Die Stimmung in der Koalition muss schnell wieder besser werden. Dazu braucht es Moderationskunst und Führung von CDU-Kanzler Friedrich Merz und SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil. Sonst könnte der Eindruck einer zweiten Ampelregierung entstehen. An öffentlichem Streit haben die Wählerinnen und Wähler kein Interesse. Anders als die Ampelkoalition verfügt diese Regierung über ausreichende Finanzmittel. Es müsste ihr also leichter fallen, gemeinsame Lösungen zu finden."