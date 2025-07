EQS-News: ALBIS Leasing AG: Hauptversammlung 2025 unterstreicht strategischen Fokus auf Small Ticket-Geschäft und beschließt erhöhte Dividendenausschüttung

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Strategischer Fokus auf Small Ticket-Geschäft und Kernsegment sorgt für starke operative Geschäftsentwicklung und positiven Ausblick

Dividendenzahlung in Höhe von 0,09 EUR je Aktie beschlossen

Starke Neugeschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 berichtet

Martin von Hirschhausen neu in Aufsichtsrat gewählt

Hamburg, 3. Juli 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat am gestrigen Mittwoch, 2. Juli 2025, ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 als virtuelle Veranstaltung abgehalten. Das vertretene Grundkapital lag bei 85,39 Prozent. Der Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden entlastet.

Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die erfolgreiche operative Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2024 und im ersten Halbjahr 2025. Im Jahr 2024 steigerte die ALBIS das Neugeschäftsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 101,5 Mio. EUR. Zugleich erhöhte sich die absolute Marge um 36 Prozent auf 18,5 Mio. EUR. Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung, einer nachhaltig reduzierten Kostenbasis und einer stabilen Risikolage erzielte die ALBIS ein um 32 Prozent erhöhtes Konzernergebnis vor Steuern von 5,8 Mio. EUR (Vorjahr: 4,4 Mio. EUR).

Neben den Entwicklungen im Geschäftsjahr 2024 erläuterte der Vorstand auch den positiven Verlauf in der ersten Jahreshälfte 2025. Sowohl das Neugeschäftsvolumen als auch die Neugeschäftsmarge erhöhten sich im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. So stieg das Neugeschäft um 5 Prozent auf 54,3 Mio. EUR und die absolute Marge um 0,8 Mio. EUR auf 9,9 Mio. EUR. Ursächlich für die sehr gute Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 und im ersten Halbjahr 2025 war insbesondere der strategische Fokus auf das margenstarke Small Ticket-Geschäft und auf das Kernsegment „Handel/Hersteller“.

Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung kann die ALBIS auch im Geschäftsjahr 2024 wieder eine attraktive Dividende entlang ihrer Dividendenpolitik zahlen. Die Hauptversammlung beschloss für das Geschäftsjahr 2024 die Ausschüttung einer Dividende von 0,09 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,08 EUR je Aktie). Auf Basis des Jahresendkurses 2024 wird die Dividendenrendite damit 3,3 Prozent betragen (Vorjahr: 4,0 Prozent).

Die Hauptversammlung hat zudem ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Für Christian Hillermann, der nicht erneut kandidiert hat, wurde Martin von Hirschhausen für eine Amtszeit von fünf Jahren in das Gremium gewählt. Mit Herrn von Hirschhausen tritt eine im Finanz- und Leasingwesen erfahrene und kompetente Persönlichkeit in das Gremium ein, von der das Unternehmen fachlich und strategisch profitieren kann.

Daneben wurden für weitere fünf Jahre (bis 2030) Christoph F. Buchbender und Dr. Kerstin Steidte-Schmitt in den Aufsichtsrat der ALBIS gewählt. Christoph F. Buchbender bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats und Dr. Kerstin Steidte-Schmitt wird weiterhin den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Als weiteres Mitglied wird unverändert Prof. Dr. Jens Poll dem Aufsichtsrat der ALBIS angehören.

Den Tagesordnungspunkten wurde von der Hauptversammlung zum überwiegenden Teil zugestimmt. Lediglich die Beschlüsse über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie über den Erwerb eigener Aktien fanden nicht die erforderliche Dreiviertelmehrheit, wurden jedoch von der Mehrheit des anwesenden Kapitals unterstützt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 stehen auf der Unternehmenswebsite der ALBIS im Bereich „Investoren“ unter „Veranstaltungen & Termine“ zum Download zur Verfügung.

Im Hinblick auf die weitere strategische Ausrichtung und die künftige Geschäftserwartung sagt Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS: „Die ALBIS ist auf einem guten Weg und unsere Strategie geht wie erwartet auf. Trotz der nach wie vor herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wollen wir auch 2025 wieder ein gutes und stabiles Konzernergebnis gemäß unserer Prognose erzielen. Sollte sich die Geschäftsentwicklung insgesamt weiter so positiv fortsetzen, können wir uns vorstellen, auch das obere Ende der Ergebnisprognose zu erreichen. Über das laufende Geschäftsjahr hinaus halten wir in den nächsten Jahren ein durchschnittliches jährliches Ergebniswachstum von rund 5 Prozent allein durch organisches Wachstum für möglich – das ist unser Ambitionsniveau. Zusätzliches Ergebniswachstum durch potenzielle Akquisitionen, die ebenfalls Teil unserer Wachstumsstrategie sind, ist hierbei nicht berücksichtigt.“

Zudem betont Sascha Lerchl: „Insgesamt blicke ich für die ALBIS unverändert optimistisch in die Zukunft. Auch künftig wird die ALBIS ihren eingeschlagenen Pfad mit Fokus auf das profitable Small Ticket-Geschäft erfolgreich fortsetzen.“

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit über 35 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 100 Mitarbeiter beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.

