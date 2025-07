Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Weiterarbeiten in der Rente

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum Weiterarbeiten in der Rente:

"Statt ältere Arbeitnehmer als Kostenbelastung zu sehen, sollten Vorgesetzte frühzeitig über Wünsche oder Perspektiven sprechen. Will die Person im Betrieb bleiben? In welchem Umfang? Wie kann dies ermöglicht werden? Und generell: Wer will, dass ältere Menschen länger arbeiten, muss auch bereit sein, sie zu beschäftigen oder neu einzustellen. Wenn Betriebe einerseits über Fachkräftemangel stöhnen, aber Personen über 50 oder 60 keine Chance geben wollen, ist das ein Problem."/DP/jha