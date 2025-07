EQS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG: Absichtserklärung zum Abschluss eines neuen Stromvertrages für die Elektrolyse Alouette unterzeichnet

EQS-Ad-hoc: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

AMAG Austria Metall AG: Absichtserklärung zum Abschluss eines neuen Stromvertrages für die Elektrolyse Alouette unterzeichnet



04.07.2025 / 18:24 CET/CEST

Ranshofen, 04. Juli 2025

AMAG Austria Metall AG: Absichtserklärung zum Abschluss eines neuen Stromvertrages für die Elektrolyse Alouette unterzeichnet

Die Eigentümer der kanadischen Elektrolyse „Aluminerie Alouette Inc.“ (Alouette), an der die AMAG Austria Metall AG (AMAG) zu 20 % beteiligt ist, die Regierung der kanadischen Provinz Québec und der staatliche Stromanbieter Hydro-Québec haben sich heute auf wesentliche Rahmenbedingungen betreffend eines neuen langfristigen Stromvertrages geeinigt. Dazu wurde eine Absichtserklärung (MoU – Memorandum of Understanding) unterzeichnet, auf deren Basis nun an der Vertragserstellung gearbeitet wird.

Der neue Stromvertrag soll einen Bezug von 1.085 MW, von 01. Jänner 2030 bis 31. Dezember 2045, ermöglichen. Der Strompreis hängt – wie auch im derzeitigen Stromvertrag geregelt – vom Aluminiumpreis sowie von der Midwest-Prämie ab (sog. Risk-sharing contract). Die in der Absichtserklärung festgelegten Bedingungen gewährleisten somit die langfristige Energieversorgung der Elektrolyse Alouette zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Mit dem Abschluss eines neuen Stromvertrages verpflichtet sich Alouette unter anderem in den kommenden Jahren Investitionen zu tätigen, die eine nachhaltige und profitable Unternehmensentwicklung unterstützen.

Alouette ist die größte Elektrolyse Nord- und Südamerikas mit einer jährlichen Gesamtkapazität von über 620.000 Tonnen Primäraluminium.

