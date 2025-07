^DALLAS, July 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Crosetto Foundation for the Reduction of Cancer Deaths, eine anerkannte gemeinnützige Organisation, richtet einen ?dringenden Appell an die Mitglieder des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente: Die Finanzierung der Phase-2-Upgrades der ATLAS- und CMS- Experimente des CERN ist auszusetzen". Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4119/eng) Am 20. Juni hat der CERN-Rat diese Pläne genehmigt. Die Stiftung hat am 30. Juni 720 Mitgliedern des Europäischen Parlaments Unterlagen (https://bit.ly/3TMnDNI (https://drive.google.com/file/d/1BugJdzkbSj_LODiEmuiQqZJx349QxNqe/view?usp=shar ing)) zukommen lassen, aus denen hervorgeht, dass ?die Pläne des CERN in den nächsten zehn Jahren über 12 Mrd. EUR an Steuergeldern verschwenden werden". Eine frühere E-Mail vom 23. Juni (https://bit.ly/4era28b (https://drive.google.com/file/d/1- QUEhAYNma3lpRhFY1tXc0_HZ8_Xz1WW/view?usp=sharing)), die von 56,2 % der Abgeordneten geöffnet wurde, zeigte, dass die Ineffizienz des CERN bereits 4 Mrd. EUR gekostet hat - und, was noch kritischer ist, dass sie lebensrettende Innovationen in der medizinischen Bildgebung verzögert hat, die die Zahl der Krebstoten halbieren könnten. Das Problem ist das Level-1-Triggersystem des CERN, das wertvolle Daten aus der Strahlung herausfiltert. ?Der FPGA-basierte Ansatz des CERN verbraucht 650 kW und kann dennoch nur etwa 66 Operationen pro Datensatz durchführen, der alle 25 Nanosekunden eintrifft." ?Im Gegensatz dazu liefert das vom italienisch-amerikanischen Wissenschaftler Dario Crosetto erfundene 3D-Flow-System über 8.000 Operationen bei nur 6 kW - und erfüllt damit die Anforderungen des CERN bis 2042 zu einem Bruchteil der Kosten." Die Stiftung ist der Ansicht, dass die Steuerzahler ein Recht darauf haben, dies zu erfahren. Die 3D-Flow-Erfindung fördert nicht nur die physikalische Forschung, sondern ermöglicht auch die Entwicklung des 3D-CBS (3D Complete Body Screening), eines fortschrittlichen PET/CT-Geräts zur frühzeitigen und kostengünstigen Krebserkennung, das Millionen von Menschenleben retten kann. Die Crosetto Foundation fordert einen öffentlichen Vergleich der Systeme von CERN und Crosetto, um sicherzustellen, dass die Finanzmittel in wissenschaftlich fundierte Lösungen fließen. ?Ihre Unterstützung ist von entscheidender Bedeutung. Mit Ihrem Beitrag können wir Rechenschaft einfordern, weitere Verschwendung von Steuergeldern verhindern und lebensrettende Krebserkennung beschleunigen." ?Ihre Spende ist eine Investition in eine gesündere und bessere Zukunft für alle und hat das Potenzial, die Zahl der Krebstodesfälle zu halbieren", betont die Stiftung. Wie Sie helfen können: * Spenden Sie: Unterstützen Sie die Crosetto Foundation online (https://crosettofoundation.org/donate-now/) (https://crosettofoundation.org/donate-now/) oder über Zelle unter donate@crosettofoundation.org * Bitte verbreiten Sie diese Informationen und kontaktieren Sie Ihre Vertreter in der EU, Ihrem Land und den Vereinigten Staaten, um Transparenz und Rechenschaftspflicht beim CERN zu fordern. Die Stiftung wurde von Guidestar acht Jahre in Folge mit dem Gold Seal für Transparenz ausgezeichnet. Ihre Beiträge unterstützen die Mission der Organisation, Steuerzahler und Krebspatienten zu schützen, indem sie sich für wissenschaftliche Integrität, Transparenz und die effiziente Verwendung von Forschungsgeldern einsetzt, um lebensrettende Innovationen zu beschleunigen. Kontakt: Jennifer Colburn DeSoto, Texas, jcolburn@crosettofoundation.org (mailto:jcolburn@crosettofoundation.org) https://crosettofoundation.org/ °