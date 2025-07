dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach dem schwächeren Abschluss der Vorwoche dürfte der Dax am Montag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,2 Prozent höher auf 23.846 Punkte. Insgesamt bleibt der Dax in seiner Konsolidierung vom Rekordhoch Anfang Juni bei 24.479 Punkten. Die Anleger warten vor einem wichtigen Stichtag unruhig auf den Ausgang des Zollkonflikts mit den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass er im Zollstreit etwa zwölf Briefe an Länder verschicken will. Ob auch EU-Staaten darunter sind, ist unklar. Einzelheiten zum Schreiben nannte er nicht. Am Montag will er mehr darüber berichten.

USA: - FEIERTAG - An den US-Aktienbörsen wurde am Freitag wegen des Unabhängigkeitstags nicht gehandelt.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Zollstreit der USA mit vielen Ländern belastet die Märkte in Asien zum Wochenstart. US-Präsident Donald Trump kündigte vor einem wichtigen Stichtag an, dass er im Zollstreit etwa zwölf Briefe an Länder verschicken will. Einzelheiten zu den Schreiben nannte er nicht. Am Montag will er mehr darüber berichten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab im späten Handel 0,5 Prozent nach. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank um 0,6 Prozent und der Hang-Seng -Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,5 Prozent ein.

DAX 23.787,45 -0,61% XDAX 23.719,12 -0,94% EuroSTOXX 50 5.288,81 -1,02% Stoxx50 4.464,80 -0,47% DJIA 44.828,53 0,77% (Donnerstag) S&P 500 6.279,35 0,83% (Donnerstag) NASDAQ 100 22.866,97 0,99% (Donnerstag)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,49 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1764 -0,13% USD/Yen 145,01 0,37% Euro/Yen 170,60 0,24%

BITCOIN:

Bitcoin 109.180 -0,05% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 67,99 -0,31 USD WTI 66,24 -0,76 USD

